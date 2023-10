veja quais são as vagas ofertadas pelo Governo Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou recentemente um decreto que regulamenta o “Enem dos Concursos”, também conhecido como Concurso Público Nacional Unificado. Essa iniciativa tem como objetivo promover a igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos, oferecendo um sistema unificado de seleção para vagas no Governo Federal.

O que é o “Enem dos Concursos”?

O “Enem dos Concursos” é um concurso público nacional unificado, que permite preencher vagas em diversos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações. A ideia é realizar uma seleção simultânea em todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal, seguindo um modelo semelhante ao do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com essa nova abordagem, o processo seletivo será mais simplificado e eficiente, permitindo que os candidatos possam concorrer a vagas em diferentes áreas de atuação, de acordo com suas qualificações e preferências.

As vagas ofertadas pelo Governo Federal

Ao todo, serão ofertadas 6.590 vagas em diversos cargos e áreas de atuação. Essas vagas são direcionadas para analistas, técnicos administrativos, engenheiros, médicos e outros profissionais. Vale destacar que cerca de 900 vagas são focadas em auditores fiscais do trabalho.

Para facilitar o entendimento sobre as vagas disponíveis, apresentamos a seguir uma lista com alguns dos cargos e a quantidade de vagas autorizadas em cada um deles:

Técnico em Comunicação Social no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI: 10 vagas autorizadas. Analista de Comércio Exterior no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC: 50 vagas autorizadas. Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários na Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ: 30 vagas autorizadas. Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 40 vagas autorizadas. Auditor-fiscal federal agropecuário no Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA e Instituto Nacional de Meteorologia – INMET: 200 vagas autorizadas. Analista em Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: 296 vagas autorizadas. Analista Técnico de Políticas Sociais no Ministério dos Direitos Humanos: 40 vagas autorizadas. Tecnologista no Ministério da Saúde – MS: 220 vagas autorizadas. Analista Técnico Administrativo no Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP: 100 vagas autorizadas. Auditor-Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE: 900 vagas autorizadas.

Esses são apenas alguns exemplos das vagas que serão oferecidas pelo Governo Federal. É importante ressaltar que essas vagas serão distribuídas em todo o país, proporcionando oportunidades de emprego em diferentes regiões.



Como funcionará o processo seletivo?

O processo seletivo do “Enem dos Concursos” será dividido em duas partes: uma prova objetiva e uma prova específica e dissertativa. A prova objetiva será uma estrutura comum a todos os candidatos, enquanto a prova específica e dissertativa abordará temas relacionados a cada área de atuação.

A previsão é de que as provas sejam realizadas em 25 de fevereiro de 2024, em cerca de 180 municípios distribuídos por todo o país. Os candidatos terão a possibilidade de indicar o cargo desejado e a carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

Após a realização das provas, os resultados serão divulgados até o fim de abril de 2024. Os cursos de formação devem iniciar entre junho e julho, e os servidores selecionados iniciarão suas atividades em agosto. Vale ressaltar que a validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

Inclusão e igualdade de oportunidades

Uma das propostas do “Enem dos Concursos” é promover a inclusão e a igualdade de oportunidades no acesso aos cargos públicos efetivos. Para isso, o governo estabeleceu que 20% das vagas sejam reservadas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei de Cotas.

Além disso, os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único terão direito à isenção da taxa de inscrição. Essa medida visa facilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ao processo seletivo.

Importante mudança na realização de concursos

O “Enem dos Concursos” é uma iniciativa do governo federal que busca promover a igualdade de oportunidades no acesso aos cargos públicos efetivos. Com a unificação do processo seletivo, os candidatos terão a oportunidade de concorrer a vagas em diferentes áreas de atuação, de acordo com suas qualificações e preferências.

Ao oferecer um sistema unificado de seleção, o governo pretende tornar o processo mais eficiente e simplificado, facilitando o acesso aos cargos públicos em todo o país. Além disso, a reserva de vagas para pessoas negras e com deficiência reforça o compromisso com a inclusão e a diversidade.

O “Enem dos Concursos” representa uma importante mudança na forma como os concursos públicos são realizados no Brasil, oferecendo mais oportunidades para os candidatos e contribuindo para a construção de um serviço público mais inclusivo e eficiente.