veja quais são os conteúdos mais cobrados por cada matéria

Faltam exatamente 5 dias para o primeiro dia de uma das provas mais aguardadas por estudantes de todo país, o ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

Muitos candidatos inscritos no ENEM estão ansiosos e querem saber o que podem fazer ao longo da próxima semana para potencializar a própria preparação para a prova. Uma boa estratégia é utilizar os próximos dias para revisar os conteúdos mais abordados por cada matéria do exame.

Dessa forma, para que você consiga revisar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo com os assuntos mais cobrados pelo ENEM. Vamos conferir quais são eles!

ENEM 2023: como é a estrutura da prova?

Em primeiro lugar, você deve entender como é a estrutura da ENEM. Saiba que a prova é composta por uma redação e mais quatro áreas de conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.



Vamos descobrir, a seguir, quais foram os assuntos mais abordados pelas matérias de cada uma das provas do ENEM nas últimas edições do exame e que, dessa forma, poderão ser cobrados no ENEM 2023.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: conteúdos mais cobrados



Você também pode gostar:

As duas principais disciplinas da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias são português (gramática, literatura) e língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Português:

Interpretação de texto;

Análise do discurso;

Formação das palavras;

Variações linguísticas;

Movimentos literários;

Classes de palavras.

Língua estrangeira (inglês ou espanhol):

Interpretação de texto;

Falso cognatos;

Semântica;

Vocabulário;

Identificação da função de um texto.

O ENEM 2023 também pode propor aos candidatos duas ou três questões sobre artes. Nesse caso, os assuntos mais cobrados são:

Arte contemporânea;

Vanguardas europeias;

Patrimônio e museu;

Arte brasileira.

Ciências Humanas e suas Tecnologias: tópicos mais cobrados

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do ENEM é formada por 45 questões sobre 4 disciplinas diferentes: história, geografia, filosofia e sociologia.

História:

Tradicionalmente, os assuntos mais abordados pela questões de história geral na prova do ENEM são os seguintes:

Primeira Revolução Industrial;

Feudalismo;

Grécia Antiga;

Roma Antiga;

Reformas protestantes;

Grandes Navegações;

Iluminismo;

Nazismo;

Fascismo.

Os assuntos mais cobrados pelas questões de história do Brasil nas últimas edições do exame foram os seguintes:

Era Vargas;

Primeiro Reinado;

Período regencial;

Segundo Reinado;

República Oligárquica;

Brasil Colônia;

República Populista;

Processo de independência do Brasil;

Crise do sistema colonial brasileiro.

Geografia:

Questões ambientais;

Urbanização;

Problemas urbanos;

Industrialização;

Blocos econômicos;

Fases do capitalismo;

Geopolítica;

Migrações internacionais;

Climatologia;

Cartografia;

Globalização;

Geografia física.

Filosofia:

Sociologia:

Positivismo;

Pensamento de Max Weber;

Pensamento de Émile Durkheim;

Política;

Movimentos sociais;

Cidadania;

Sociologia brasileira;

Indústria Cultural ;

Cultura e contracultura;

Sociologia contemporânea.

Matemática e suas Tecnologias: conteúdos mais cobrados

A prova de Matemática e suas Tecnologias é formada por 45 questões de Matemática. Confira quais os assuntos mais abordados pelas perguntas:

Grandezas proporcionais;

Problemas e equações de primeiro grau;

Interpretação de gráficos e tabelas;

Moda, média e mediana;

Funções de primeiro e segundo grau;

Estatística;

Geometria;

Análise Combinatória;

Probabilidade.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: conteúdos mais cobrados

A prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do ENEM 2023 será formada por três disciplinas diferentes: biologia, física e química. Vamos ver quais são os assuntos mais cobrados pelas questões de cada uma delas:

Biologia:

Teorias Evolucionistas;

Ecologia;

Genética;

Células, moléculas e tecidos;

DNA e RNA;

Sistemas do corpo humano;

Doenças humanas;

Crescimento populacional;

Embriologia.

Física:

Mecânica;

Resistores;

Capacitores;

Calorimetria;

Movimento circular uniforme;

Ondulatória;

Óptica;

Magnetismo;

Lançamento oblíquo;

Interpretação de gráficos e tabelas.

Química:

Química orgânica;

Estequiometria;

Ligações químicas;

Eletroquímica;

Soluções;

Radioatividade;

Termoquímica;

Cinética;

Leis ponderais;

Equilíbrio químico.