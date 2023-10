Veja quais são os livros que irão turbinar o seu desempenho na redação do ENEM

A redação é um dos elementos mais importantes da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que é responsável pela composição de parte significativa da pontuação final do candidato.

Dessa maneira, é muito importante que você consiga um bom desempenho na redação do ENEM. Para isso, é fundamental que você utilize repertórios para sustentar os seus argumentos ao longo do texto. Os repertórios podem ser, por exemplo, livros, dados históricos, séries, filmes e citações de pensadores.

O artigo de hoje separou algumas sugestões de livros que irão irão turbinar o seu desempenho na redação do ENEM. Você pode usar essas obras literárias como repertório para o seu texto, garantindo uma boa pontuação.

O Cortiço, de Aluísio Azevedo

A obra “O Cortiço” foi escrita no final do século XIX pelo escritor naturalista Aluísio Azevedo. O romance retrata a vida de diferentes personagens em um cortiço na cidade do Rio de Janeiro e, ao longo do enredo, Azevedo destaca as condições precárias de habitação e as tensões sociais da época.

A leitura do livro permite a das desigualdades sociais e dos conflitos urbanos. Dessa maneira, você pode usar “O Cortiço” como repertório em uma redação que aborde questões sociais e de desigualdade no Brasil, por exemplo.

O romance Vidas Secas foi escrito por Graciliano Ramos e publicado em 1938. O enredo da obra narra a história de uma família de retirantes no sertão nordestino: Fabiano, Sinhá Vitória, os dois meninos e dois animais de estimação decidem abandonar o local em que moram em busca de condições melhores de vida.

A obra oferece uma visão realista das dificuldades enfrentadas pelos retirantes e por outros grupos sujeitos à desigualdade no Brasil. Você pode utilizar Vidas Secas para enriquecer os seus argumentos em uma redação sobre a realidade social e econômica do Brasil e a seca no Nordeste.



Você também pode gostar:

A Metamorfose – Franz Kafka

A Metamorfose é um romance de Franz Kafka. O protagonista da obra é Gregor, um jovem que passa por processo de mudança fora do comum ao perceber que foi transformado em um inseto.

Esta obra pode ser utilizada como um repertório dentro de textos que abordem os mais variados temas de redação, como as relações familiares e sociais

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis

Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, além de ser a obra-prima de Joaquim Maria Machado de Assis.

O protagonista do romance é Brás Cubas, que narra a sua história de maneira póstuma, ou seja, após sua morte. O livro pode ser usado com temas que abordem aspectos da condição humana e da sociedade. Também podemos utilizar Memórias Póstumas de Brás Cubas como repertório em argumentos que estejam relacionados com a desigualdade social, o processo de abolição da escravidão no Brasil e a sociedade brasileira no Segundo Reinado.

Além disso, muitos elementos da sociedade carioca do século XIX também são descritos na obra em questão e podem ser citados nos mais variados temas de redação.

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa

Grande Sertão: Veredas é um dos livros mais conhecidos de Guimarães Rosa, escritor do Modernismo brasileiro. O romance narra as aventuras de Riobaldo e Diadorim.

A obra pode ser utilizada como repertório em textos que abordem a identidade brasileira, a complexidade da linguagem, a violência e a religiosidade.

Senhora, de José de Alencar

O romance Senhora não é uma das obras mais conhecidas do escritor romântico José de Alencar, mas é um livro fundamental para a história da literatura brasileira.

No livro, Aurélia Camargo é uma mulher forte e determinada que busca vingança e sucesso social. Senhora pode ser usado como um repertório muito interessante para sustentar argumentos que abordem o individualismo na sociedade, a ambição e as mudanças sociais no Brasil do século XIX e inúmeras questões de gênero.