Veja qual combustível é mais vantajoso

Os motoristas costumam buscar informações sobre a variação dos preços dos combustíveis para saber qual opção vai pesar mais no bolso e qual será a mais vantajosa.

Em meio a essa busca, algumas dúvidas acabam surgindo sobre qual combustível apresenta um melhor custo-benefício. Assim, muitos brasileiros não sabem exatamente se escolhem a gasolina ou o etanol, para abastecerem seus veículos.

A saber, os combustíveis são concorrentes nas bombas, ou seja, ambos podem ser escolhidos pelos motoristas. Contudo, cada um deles possui características únicas, que lhes confere mais vantagem que o outro.

Uma destas características é o valor do litro, mas os motoristas não devem levar apenas isso em consideração para escolher um combustível. Na verdade, os valores da gasolina e do etanol são muito importantes, mas é necessário fazer um cálculo para escolher a melhor opção.

Leia o texto até o final e descubra o cálculo simples para descobrir qual combustível possui um melhor custo-benefício para os motoristas.

Etanol x Gasolina: qual o mais vantajoso no Brasil?

Em resumo, o etanol proporciona um desempenho de cerca de 70% da performance da gasolina, pois essa é proporção de conteúdo energético que o biocombustível possui em relação ao combustível fóssil.

Assim, a relação entre gasolina e etanol precisa ficar igual ou abaixo de 70% para que o etanol seja considerado mais vantajoso que o combustível fóssil.

Em outras palavras, o preço do etanol deve ser igual ou menor que 70% do preço da gasolina para que ele seja mais vantajoso. Por exemplo, caso a gasolina custe R$ 10, o etanol deverá custar R$ 7 ou menos para ter um custo-benefício mais alto.



Você também pode gostar:

Na semana passada, o etanol se mostrou mais vantajoso, a título nacional, com o seu preço (R$ 3,64) correspondendo a 62,7% do valor da gasolina (R$ 5,80). Isso quer dizer que, na média nacional, os motoristas que optaram pelo biocombustível se beneficiaram com um preço mais vantajoso que o do combustível fóssil, ao menos em tese.

Esses dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que coleta preços em milhares de combustíveis do país e divulga valores médios em cada região, bem como em cada estado e sua respectiva capital.

Veja o preço médio dos combustíveis em todas as UFs

Na semana passada, os preços dos combustíveis subiram na maioria das unidades federativas (UFs). Confira abaixo o valor médio do litro da gasolina e do etanol em cada UF:

Unidade Federativa Gasolina (preço médio) Etanol (preço médio) Relação Etanol/Gasolina Acre R$ 6,76 R$ 4,81 71,15% Alagoas R$ 5,86 R$ 4,43 75,60% Amapá R$ 5,65 R$ 5,59 98,94% Amazonas R$ 6,60 R$ 4,74 71,82% Bahia R$ 6,06 R$ 4,39 72,44% Ceará R$ 5,97 R$ 4,64 77,72% Distrito Federal R$ 5,70 R$ 3,79 66,49% Espírito Santo R$ 5,91 R$ 4,26 72,08% Goiás R$ 5,73 R$ 3,57 62,30% Maranhão R$ 5,64 R$ 4,42 78,37% Mato Grosso R$ 5,93 R$ 3,40 57,34% Mato Grosso do Sul R$ 5,59 R$ 3,64 65,12% Minas Gerais R$ 5,61 R$ 3,56 63,46% Pará R$ 5,99 R$ 4,54 75,79% Paraíba R$ 5,87 R$ 4,25 72,40% Paraná R$ 5,99 R$ 3,96 66,11% Pernambuco R$ 5,89 R$ 4,40 74,70% Piauí R$ 5,67 R$ 4,21 74,25% Rio de Janeiro R$ 5,71 R$ 4,04 70,75% Rio Grande do Norte R$ 6,16 R$ 4,76 77,27% Rio Grande do Sul R$ 5,81 R$ 4,67 80,38% Rondônia R$ 6,55 R$ 4,96 75,73% Roraima R$ 5,95 R$ 4,96 83,36% Santa Catarina R$ 5,86 R$ 4,42 75,43% São Paulo R$ 5,61 R$ 3,47 61,85% Sergipe R$ 6,21 R$ 4,71 75,85% Tocantins R$ 6,18 R$ 4,51 72,98%

Como visto na tabela, o etanol foi mais barato que a gasolina em todas as UFs. Contudo, isso não significa que o biocombustível foi mais vantajoso, uma vez que o seu valor deve corresponde a, no máximo, 70% do preço da gasolina para que oferece melhor custo-benefício aos motoristas.

Veja os estados onde o Etanol foi mais vantajoso

Na semana passada, apesar de vencer o confronto nacional, o etanol perdeu na maioria das UFs para a gasolina. Em suma, os motoristas que gostam de abastecer seus veículos com etanol conseguiram aproveitar preços mais vantajosos em apenas cinco UFs. Confira abaixo a relação entre os preços do etanol e da gasolina nestes locais:

Mato Grosso: 57,3%;

57,3%; São Paulo: 61,8%;

61,8%; Goiás: 62,3%;

62,3%; Minas Gerais: 63,5%;

63,5%; Mato Grosso do Sul: 65,1%;

65,1%; Paraná: 66,1%;

66,1%; Distrito Federal: 66,5%.

O valor do etanol deve ser igual ou inferior a 70% do preço da gasolina para que seja mais vantajoso para os motoristas. Caso o resultado da equação supere os 70%, os motoristas devem optar pela gasolina, pois ela oferecerá um rendimento melhor ao veículo.

Na semana passada, estas sete UFs comercializaram o etanol a valores mais vantajosos que a gasolina. Dessa forma, os motoristas que moram nestes locais tiveram um melhor rendimento ao optar pelo biocombustível, em vez do combustível fóssil.

Como o etanol não pode apresentar um preço superior a 70% do valor da gasolina, todos os resultados acima dessa faixa caracterizaram o combustível fóssil como mais vantajoso, e isso aconteceu na maioria das UFs.