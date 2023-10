Veja qual será a bandeira tarifária em novembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta sexta-feira (27) qual será a bandeira tarifária da conta de luz em novembro. Todos os meses, os brasileiros ficam atentos à decisão da agência, que divulga a informação tradicionalmente na última sexta-feira do mês anterior, levando em consideração a situação energética do país.

A saber, a Aneel criou as bandeiras tarifárias em 2015. Em resumo, o sistema reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica, estabelecendo qual será a bandeira do país. A definição ocorre de acordo com as projeções de custos e o nível em que se encontram os reservatórios.

Portanto, quanto mais chuvas nas regiões dos reservatórios, melhor para a população brasileira. Aliás, vale destacar que as bandeiras tarifárias também funcionam como um indicador do comportamento que os consumidores deverão ter. Por exemplo, quanto mais elevado o patamar estiver, mais consciente a pessoa deve ser, racionando o uso de energia elétrica.

Bandeira tarifária em novembro

Para o mês de novembro, a Aneel irá manter a bandeira tarifária verde em vigor, aliviando o bolso dos brasileiros por mais um mês. As últimas decisões da entidade vêm animando os consumidores, que podem comemorar a manutenção da fatura um pouco mais barata.

Na verdade, a Aneel fez alguns alertas no ano passado sobre a possibilidade de mudança da bandeira tarifária. Segundo a entidade, a bandeira deveria sair do nível verde e subir para o amarelo no decorrer de 2023. Contudo, isso não deverá acontecer, segundo novas projeções da agência.

Com a decisão, outubro será o 19º mês completo sem cobrança adicional na conta de luz para os consumidores. Significa dizer que os brasileiros estão há um ano e meio sem pagar valores extras na tarifa de energia elétrica, para alívio do bolso da população.

“A energia gerada está mais barata. Tem chovido mais nos reservatórios, e aí podemos contar com as hidrelétricas, que possuem um custo de geração mais baixo do que outras fontes. Isso sem falar do avanço das usinas eólicas e solares, sobretudo no Nordeste do País“, explicou o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, em nota.

Aliás, há expectativas de manutenção da bandeira verde em 2024, caso a situação do país se mantenha positiva, com as chuvas regulares nos locais onde se encontram os reservatórios.



Conta de luz pesa no bolso dos brasileiros

A conta de luz compromete boa parte da renda de milhões de brasileiros todos os meses. A maioria dos domicílios do país recebe todos os meses essa conta, e muitos consumidores reclamam dos valores elevados, alegando que passam o dia fora de casa, mas, ainda assim, a conta de energia elétrica vem mais cara do que eles acreditavam ser possível.

Nem todos sabem, mas há diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos que consomem mais energia do que a pessoa pensa, principalmente os itens mais antigos. Por isso que o valor da conta de luz pode vir mais alto que o esperado pelos consumidores. Aliás, veja algumas dicas para economizar todos os meses e pagar mais barato pela tarifa de energia elétrica.

Sistema de bandeiras tarifárias da Aneel

A Aneel possui um sistema de bandeiras tarifárias que adiciona uma cobrança às contas de energia dos consumidores. A saber, as bandeiras tarifárias possuem três cores: verde (que não promove cobranças adicionais), amarela e vermelha (ambas aplicam cobranças extras aos consumidores).

Bandeira verde : não há cobrança extra na conta de luz porque a situação dos reservatórios se mostra positiva e há condições favoráveis de geração de energia;

: não há cobrança extra na porque a situação dos reservatórios se mostra positiva e há condições favoráveis de geração de energia; Bandeira amarela: quando o cenário começa a apresentar condições menos favoráveis, a Aneel recorre à bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos;

quando o cenário começa a apresentar condições menos favoráveis, a recorre à bandeira amarela, com cobrança extra de R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira vermelha patamar 1: começa a valer quando as condições estiverem desfavoráveis, promovendo uma cobrança de R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos;

começa a valer quando as condições estiverem desfavoráveis, promovendo uma cobrança de R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos; Bandeira vermelha patamar 2: tarifa vale quando o cenário fica crítico, com condições muito desfavoráveis e custos de produção de energia muito elevados no país. Nesse caso, há uma cobrança de R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos.

Vale ressaltar que o sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015. Ele tem o objetivo de indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores. Além disso, busca aliviar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Em 2021, houve a criação da bandeira escassez hídrica, que surgiu para que o país superasse a dificuldade enfrentada com a maior crise hídrica já enfrentada pelo país em mais de 90 anos. Em abril de 2022, a bandeira foi extinta graças à melhora da situação energética do país.