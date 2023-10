veja quem vai receber benefício antecipado nesta quarta, 18

Em menos de 24 horas, o governo federal vai realizar a antecipação dos pagamentos do Bolsa Família. Milhares de brasileiros poderão receber o saldo de maneira antecipada no dia 18. Não será preciso realizar nenhum tipo de solicitação. O dinheiro vai cair na conta de maneira automática desde as primeiras horas da manhã.

Quem vai receber Bolsa Família antecipado?

De acordo com informações do governo federal, o Bolsa Família vai ser pago de maneira antecipada para usuários que residem em cidades fortemente atingidas pela seca no estado do Amazonas. São 55 municípios que estão passando por problemas sociais, ambientais e econômicos em decorrência do longo período de estiagem.

As 55 cidades em questão estão oficialmente em situação de calamidade pública e de emergência reconhecidos pelo governo do estado do Amazonas, ou pelo governo federal.

Para os usuários que residem em uma destas cidades, os pagamentos do Bolsa Família serão feitos de uma só vez nesta quarta-feira (18). Assim, independente do final do NIS de cada usuário, o saldo vai ser pago amanhã.

“Nos municípios em emergência, será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do BPC para o dia 18 de outubro. Para os agricultores do Pronaf que tiveram perda de produção, será feito o pagamento integral do seguro”, disse o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

A lista de cidades

Mas afinal de contas, quais são as cidades que estão em situação de calamidade pública e que deverão receber o Bolsa Família de forma antecipada nesta semana? Veja na lista abaixo:



Você também pode gostar:

Alvarães;

Amatura;

Anamã;

Anori;

Atalaia do Norte;

Autazes;

Barreirinha;

Benjamin Constant;

Beruri;

Boa Vista do Ramos;

Boca do Acre;

Borba;

Caapiranga;

Carauari;

Careiro;

Careiro da Várzea;

Coari;

Codajás;

Eirunepé;

Envira;

Fonte Boa;

Guajará;

Humaitá;

Ipixuna;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itamarati;

Itapiranga;

Japurá;

Juruá;

Jutaí;

Manacapuru;

Manaquiri;

Manaus;

Manicoré;

Maraã;

Maués;

Nhamundá;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Novo Aripuanã;

Parintins;

Pauini;

Rio Preto da Eva;

Santo Antônio do Iça;

Sao Paulo de Olivença;

Sao Sebastiao do Uatumã;

Silves, Tabatinga;

Tapauá, Tefé;

Tonantins;

Uarini;

Urucará;

Urucurituba.

Além da antecipação do Bolsa Família

Para além da antecipação dos pagamentos do Bolsa Família nesta semana, o governo federal também anunciou:

R$ 138 milhões para obras de dragagem, sendo R$ 38 milhões em trecho de oito quilômetros do Rio Solimões (entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga), que terá duração de 30 dias;

R$ 100 milhões em 12 km do Rio Madeira (perto da foz do Rio Amazonas em Tabocal) para desobstrução, em 45 dias, do fluxo das águas e navegabilidade dos rios;

540 profissionais do programa Mais Médicos irão para o Amazonas, somando-se aos 240 que já atuam em Manaus (AM).

E quem não reside no Amazonas?

Se você não reside no estado do Amazonas, não vai poder receber o Bolsa Família de forma antecipada neste mês de outubro. Conforme informações do Ministério do Desenvolvimento, para estes cidadãos segue valendo a regra de divisão do calendário em dez grupos diferentes.

Em outubro, os pagamentos no Bolsa Família devem ocorrer entre os dias 18 e 31. Para saber qual é a sua data de liberação, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja o calendário atualizado abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de outubro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de outubro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de outubro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de outubro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de outubro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de outubro (terça-feira).

Antecipado ou não, o dinheiro do Bolsa Família pode ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem. Por este sistema, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.