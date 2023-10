Veja se é seguro guardar seu dinheiro no Nubank

O Nubank é um banco digital brasileiro, fundado em 2013 por David Vélez, Vagner S. Teves Jr., Edward Wible e Cristina Junqueira. A instituição financeira cresceu muito ao longo dos anos, chegando a 83,7 milhões de clientes no segundo semestre de 2023, tornando-se o quarto maior banco no Brasil nesse quesito.

No entanto, apesar de sua popularidade, muitos consumidores ainda possuem a dúvida se é seguro guardar dinheiro no Nubank. Isso ocorre, pois, para muitos, o banco digital ainda não é uma instituição financeira consolidada.

Segundo dados do Nubank, a empresa está operando com caixa positivo desde 2017. Isso demonstra que o banco digital consegue cobrir seus custos básicos do mês, como manutenção do aplicativo e liberação de cartões, ou seja, não existe risco de uma quebra repentina. Dessa forma, conclui-se que é seguro depositar o dinheiro na conta do Nubank.

Deve-se destacar que a conta do Nubank é uma conta de pagamentos, e não uma conta corrente. Mesmo assim, ela permite a realização de transferências via TED, DOC ou Pix, assim como o pagamento de boletos e saques (mediante uma taxa de R$ 6,50).

Quanto rende a conta do Nubank?

O cliente do Nubank pode fazer seu dinheiro render de duas maneiras diferentes. A primeira forma, e a mais comum, trata-se de uma aplicação em Títulos Públicos, fazendo com que o rendimento seja de 100% do CDI.

Já a segunda opção consiste em aplicar o dinheiro em títulos RDB do Nubank, vinculados à empresa Nu Financeira. Esta modalidade também rende a 100% do CDI, mas conta com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para valores de até R$ 250 mil.

O RDB (Recibo de Depósito Bancário) é um investimento de renda fixa de baixo risco, atrelado ao CDI. Ao contrário dos investimentos em títulos públicos, os valores aplicados no RDB podem ser utilizados pelo Nubank para outras finalidades, como para oferecer empréstimos. É justamente pelo fato de ser atrelado ao patrimônio do banco digital que essa modalidade conta com a proteção do FGC.



Conta para menores

O Nubank também oferece uma conta para menores de idade, a qual traz diversos benefícios para seus usuários. Sendo assim, a conta oferece aos clientes a possibilidade de emissão de um cartão de débito, e também de guardar dinheiro nas chamadas “Caixinhas”, as quais contam com rendimento no RDB. As Caixinhas, inclusive, contam com proteção do FGC, rendendo a 100% do CDI.

Essa conta do Nubank também permite que os jovens façam recargas de celular diretamente pelo aplicativo do banco digital, assim como transferências via Pix e a ativação do “Modo Rua”.

O Modo Rua permite que os clientes restrinjam as transações enquanto estiverem fora de casa. Além disso, de acordo com o Nubank, os usuários do aplicativo também podem, através desta função, definir um valor total máximo para as transações com Pix, assim como transferências bancárias por TED e pagamento de boletos, como água e luz. Isso serve para proteger o cliente em casos de acesso indevido ao aplicativo da empresa.

É importante destacar que a conta para menores do Nubank não disponibiliza aos jovens o acesso a empréstimos ou cartões de crédito. Além disso, a conta é protegida e supervisionada pelos pais ou responsáveis.