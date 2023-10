Veja se os bancos FUNCIONARÃO ou NÃO no feriado

Comumente, no fim e no começo dos meses, costuma haver diversas obrigações financeiras para quitar. No entanto, novembro se inicia com um generoso feriado, o que torna necessário um planejamento adequado em se tratando de serviços oferecidos pelos bancos.

De acordo com informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em 2 de novembro, o Dia de Finados, os bancos em todo o país, não estarão em funcionamento. Portanto, é crucial estar ciente das datas de vencimento das despesas, incluindo os boletos bancários.

Pagamento de boletos e outros serviços deverão ser feitos quando nos bancos?

É fundamental ficar atento aos prazos de vencimento das tarifas para evitar qualquer pagamento em atraso. A decisão de não abrir os bancos no Dia de Finados está respaldada por uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Ela estabelece que feriados não são considerados dias úteis bancários.

No entanto, as agências bancárias retomarão suas atividades na sexta-feira, dia 3 de novembro, que é um dia útil. Durante o fim de semana, ou seja, nos dias 4 e 5 (sábado e domingo), as agências permanecerão fechadas. Contudo, os serviços de autoatendimento seguirão disponíveis, seguindo os horários de funcionamento de cada banco.

No que diz respeito às contas a serem quitadas, mesmo com o fechamento dos bancos, não há motivo para inquietação. A Febraban assegura que os tributos geralmente já têm seus vencimentos ajustados ao calendário de feriados. No entanto, caso existam contas com data de vencimento marcada para 2 de novembro, é possível efetuar o pagamento no dia 3, sem a incidência de multas ou juros.

Além disso, outra alternativa é aproveitar os meios eletrônicos de pagamento. Portanto, os sites dos bancos (Internet Banking), aplicativos e caixas eletrônicos podem ser recursos valiosos para:

Efetuar o pagamento de contas;

Verificar o saldo e o extrato;

Realizar transferências.

No que se refere ao Dia de Finados, é importante mencionar que é uma data de importância na Igreja Católica e é celebrada no Brasil e em várias partes do mundo. Essa data é dedicada à memória e à homenagem aos entes queridos que já partiram. Adicionalmente, o Dia de Finados tem diversos aspectos religiosos e culturais que variam em diferentes partes do mundo.



Qual a origem do Dia de Finados?

Muitas pessoas apreciam aproveitar o feriado, independentemente de sua natureza comemorativa ou de homenagem, especialmente aquelas que não estão particularmente envolvidas com festas. É fundamental compreender a motivação por trás desse sentimento, uma vez que esses períodos são oportunidades para que a sociedade reflita sobre algo, atribuindo significado a eventos, pessoas e outros símbolos culturais.

O Dia dos Mortos, ou Dia de Finados é uma celebração presente em diversas sociedades ao redor do mundo, com variações culturais. Em geral, as pessoas desejam resgatar memórias de seus antepassados, estabelecendo uma conexão espiritual.

Apesar das conotações religiosas, indivíduos de todas as crenças podem reservar um momento para lembrar os entes queridos que partiram. Durante a pandemia, esse sentimento de saudade pode se tornar coletivo, devido às perdas ocorridas.

Intercedendo pelas almas dos falecidos

A prática de orar, rezar e fazer preces em prol das almas que buscam a salvação é o motivo pelo qual algumas pessoas reservam um tempo para essa comemoração. Visitas a túmulos, igrejas e reuniões familiares são eventos comuns no dia 2 de novembro, anualmente. A reunião da família pode ser significativa, fortalecendo os laços em torno da memória de um indivíduo que já deixou sua marca na história.

Origens históricas

Registros históricos indicam que no século II, essa prática de orar pelos finados já existia, agradecendo pelas boas lembranças e concedendo perdão quando necessário. Ademais, no Brasil, essa tradição católica é especialmente forte devido à herança colonial portuguesa, e a data foi estabelecida no século XIII, precedendo o Dia de Todos os Santos. O feriado católico influencia outros eventos religiosos, com exceção do protestantismo.

É importante notar que o feriado nacional pode afetar o funcionamento do comércio, então é aconselhável verificar como os serviços na sua cidade serão organizados, já que as regiões têm autonomia para definir os horários de abertura e fechamento das atividades.