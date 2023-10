veja todos os temas da redação desde 1998

Com as datas do ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio) se aproximando, os candidatos estão cada vez mais preocupados com a prova de redação. Afinal, a redação é um dos elementos mais importantes do ENEM, uma vez que ela é responsável por boa parte da pontuação final no exame.

Dessa maneira, é muito importante que você consiga um bom desempenho na redação do ENEM. Uma das melhores estratégias para atingir esse objetivo é praticar muito, principalmente com temas que foram cobrados em edições passadas da prova.

Dessa maneira, para turbinar a sua preparação, separamos um texto completo com todos os temas que já foram cobrados na prova de redação do ENEM desde a sua primeira edição. Vamos conferir!

Importância dos temas passados da redação do ENEM

Muitos candidatos ignoram a importância de estudar os temas passados da prova de redação, mas isso é um grande erro.

Analisar os temas passados da redação irá te ajudar a entender o padrão da prova. Você poderá perceber quais são os tipos de assuntos mais cobrados e qual é o recorte realizado mais frequentemente pela banca examinadora, por exemplo. Isso poderá ser muito útil na sua preparação, uma vez que você poderá estudar sobre temas atuais que, seguindo o padrão dos exames anteriores, possuem grandes chances de apareceram no ENEM 2023.

Além disso, praticar a redação usando temas passados da prova do ENEM é uma das melhores estratégias para quem quer simular as condições reais do exame. Dessa forma, utilize a lista que trouxemos para você para praticar as suas habilidades de escrita aos moldes previstos pelo ENEM.

Veja quais foram os temas propostos pelo ENEM para os candidatos que participaram das últimas edições da prova. Tenha em mente que a primeira edição do ENEM foi realizada em 1998.

2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: PPL: Consequências da busca por padrões de beleza idealizados

2017: (2ª Aplicação): Caminhos para combater o racismo no Brasil

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21

2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

2010: O trabalho na construção da dignidade humana

2009: O indivíduo frente à ética nacional

2008: Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar

2007: O desafio de se conviver com as diferenças

2006: O poder de transformação da leitura

2005: O trabalho infantil na sociedade brasileira

2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação

2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo

2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

2000: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

1999: Cidadania e participação social

1998: Viver e aprender

Como escrever a redação do ENEM?

No ENEM, os candidatos devem escrever um texto dissertativo-argumentativo a partir do tema proposto pela prova. Dessa forma, a redação deve ser baseada em argumentos que defendam uma determinada posição sobre o tema.

Os participantes deverão escrever um texto mínimo de 7 linhas e que contenha, no máximo, 30 linhas. A redação texto será corrigida e poderá receber uma pontuação entre 0 e 1000 pontos.