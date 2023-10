veja tudo o que precisa para sacar o benefício

Algumas novas regras do saque-aniversário do FGTS estão deixando os trabalhadores com dúvidas. Isso porque, esse benefício está passando por mudanças significativas que afetarão a forma como os trabalhadores podem acessar seus recursos.

Dessa forma, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você saiba tudo o que precisa sobre as novas regras dessa modalidade de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é o saque-aniversário do FGTS?

Primeiramente, antes de saber quais as novas regulamentações do saque-aniversário, é crucial entender no que consiste essa modalidade de retirada do benefício.

Desse modo, o saque-aniversário do Fundo de Garantia é uma alternativa à rescisão de saque, que é uma modalidade tradicional de resgate do benefício. Assim, em vez de receberem todo o valor acumulado na conta de uma só vez, os trabalhadores optam por sacar uma parte desse valor anualmente.

Restrições em caso de demissão sem justa causa

Contudo, um ponto importante a se observar é que, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não pode resgatar todo o saldo do seu fundo. Em vez disso, ele recebe apenas uma multa rescisória de 40% do valor depositado.

Além disso, se o trabalhador optar pelo saque-aniversário e decidir voltar à modalidade original, deverá aguardar um período de carência de dois anos.



Você também pode gostar:

Novas regras do saque-aniversário: mudança de perspectiva do Ministério do Trabalho

Desde o início do ano, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, expressa sua visão em relação à modalidade de saque em questão. Inicialmente, ele propôs o fim definitivo dessa modalidade. Contudo, sua abordagem evoluiu ao longo do tempo, e agora, um projeto de Lei com novas regulamentações, está tramitando entre os parlamentares.

Proposta de mudança no saque-aniversário

Conforme mencionado, o Ministério do Trabalho enviou um projeto de Lei ao Congresso Nacional para alterar a dinâmica do saque-aniversário do Fundo de Garantia. Desse modo, caso obtenham aprovação, as mudanças podem afetar significativamente a forma como os trabalhadores acessam seus recursos.

Como está o andamento do projeto de Lei?

O projeto de lei está atualmente sob análise na Comissão de Trabalho e na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.

Dessa maneira, eles decidirão em breve se a medida será aprovada ou não. Então, confira abaixo algumas das mudanças mais relevantes citadas no PL.

Possibilidade de receber o saldo de FGTS na demissão sem justa causa

Primeiramente, uma das principais propostas de mudança é permitir que os trabalhadores recebam o saldo do Fundo de Garantia na demissão sem justa causa, mesmo que tenham aderido ao saque-aniversário.

Retroatividade para quem recebeu demissão a partir de 2020

Além disso, outra mudança importante é a possibilidade de receber o saldo de forma retroativa para aqueles que receberam demissão a partir de 2020 e aderiram ao saque-aniversário.

Vantagens e desvantagens das novas regras do saque-aniversário

Por fim, a introdução das novas regras do saque-aniversário traz consigo uma série de vantagens e desvantagens que os trabalhadores devem considerar antes de optar por essa modalidade.

Sendo assim, confira abaixo algumas das principais:

Vantagens:

Acesso anual aos recursos: primeiramente, uma das maiores vantagens do saque-aniversário é a possibilidade de sacar uma parcela do saldo anual, o que pode ser benéfico para atender a necessidades financeiras imediatas. Menos Imposto de Renda: ademais, os saques dessa modalidade não estão sujeitos à tributação de Imposto de Renda, ao contrário da rescisão de saque, o que pode resultar em um benefício fiscal. Flexibilidade Financeira: o saque-aniversário também permite que os trabalhadores tenham mais controle sobre seus recursos do Fundo de Garantia, permitindo-lhes planejar melhor suas finanças.

Desvantagens

Por outro lado, modalidade de saque também pode trazer desvantagens, tais como:

Restrições na demissão sem justa causa : assim como já mencionado, a principal desvantagem é a restrição de acesso ao saldo completo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. O que pode ser uma preocupação para aqueles que desejam uma rede de segurança financeira em situações de desemprego. Menor reserva de emergência: além disso, optar pelo saque-aniversário pode levar a uma redução da reserva de emergência, pois os saques anuais podem reduzir o saldo total do FGTS ao longo do tempo. Carência para retorno: finalmente, aqueles que optam pelo saque-aniversário e depois desejam retornar à modalidade anterior enfrentam uma carência de dois anos, o que pode limitar sua flexibilidade financeira.

Agora que você já sabe tudo sobre as novas regras do saque-aniversário do FGTS, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!