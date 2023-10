Vencedor da Bola de Ouro 2023: Lionel Messi ganha sua oitava Bola de Ouro

Tele espera acabou, e agora é oficial que Lionel Messi e Aitana Bonmati são os vencedores do Bola de Ouro 2023. O Argentina e Inter Miami estrela levou o prêmio masculino de Paris para casa na noite de segunda-feira, enquanto o Barcelona e Espanha a meio-campista conquistou o prêmio feminino.

Lionel Messi vence a Bola de Ouro Masculina de 2023

Messi levou oficialmente para casa a Bola de Ouro de 2023 na noite de segunda-feira, sendo selecionado para ganhar o prêmio pela oitava vez em sua carreira. Seu triunfo na Copa do Mundo de 2022, no Catar, não apenas colocou um ponto de exclamação em uma carreira para sempre, mas, realisticamente, o catapultou de volta à disputa pelo troféu Bola de Ouro.

Apesar de ter sido superado por Erling Haaland ultima temporada, MessiAs atuações individuais de David foram muito auxiliadas por sua atuação no Catar, e muitos previram que ele ganharia o prêmio.

Aitana Bonmati ganha a Bola de Ouro Feminina de 2023

Aitana Bonmati é oficialmente a melhor jogadora de futebol do mundo e levou para casa o bola de Ouro para 2023. A meio-campista do Barcelona teve um ano espetacular em que também conquistou a Copa do Mundo Feminina com Espanha. Ela ganhou a Bola de Ouro por ser a melhor jogadora do torneio e marcou 19 gols em 37 partidas pelo clube.

Com seu clube, Bonmati foi fundamental como Barcelona conquistou títulos nacionais e também venceu a Liga dos Campeões Feminina, recuperando de uma desvantagem de 2 a 0 na final.

