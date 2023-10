Vencedores do Grande Prêmio do Catar: O que ganha o vencedor desta corrida?

TO calendário da Fórmula 1 está em constante evolução, com novas pistas sendo adicionadas e muito poucas sendo retiradas, o que significa que há mais corridas agora do que nunca.

O Médio Oriente é uma zona do mundo que os organizadores da F1 têm preferido e é por isso que a Arábia Saudita e o Qatar estão agora no calendário.

F1 como você nunca viu antes: carro Red Bull de Verstappen vai fazer rali na Austrália

No Grande Prêmio do Catar de 2023 deste fim de semana, Max Verstappen garantiu o campeonato de pilotos de 2023 durante a Sprint Race no Qatar, o que significa que a atenção está voltada para os outros durante a corrida principal no domingo.

Foi uma situação estranha com certeza, visto que os campeonatos costumam ser conquistados em domingos dramáticos.

A lista completa dos vencedores do Grande Prêmio do Catar

Sendo uma das corridas mais recentes do calendário da F1, o Qatar só assistiu a uma corrida antes da edição de 2023.

Isso aconteceu em 2021, não havendo corrida no Catar em 2022 devido à Copa do Mundo FIFA, que foi realizada no Estado do Golfo.

Portanto, Lewis hamilton é o único piloto a vencer o Grande Prêmio do Qatar ao receber a bandeira quadriculada em 2021 em seu Mercedes.

A briga pelo título com Verstappen estava realmente esquentando naquele momento da temporada e foi uma vitória muito importante para Hamilton.

O que os vencedores do Grande Prêmio do Catar recebem no pódio?

Os torcedores já puderam ver qual troféu o vencedor da corrida de domingo receberá. É um troféu branco, alto e esbelto, que pesa até 3,6 quilos e mede 55 centímetros de altura.

É um troféu de aspecto muito moderno que difere de muitas corridas que optaram por criar um troféu com um design tradicional do país anfitrião do Grande Prémio.

Verstappen está na pole para a corrida principal no domingo e muitos fãs da F1 esperam ser o homem levantando o troféu no ar no domingo, o que lhe permitiria comemorar plenamente o seu novo campeonato de pilotos em grande estilo.