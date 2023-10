Vencedores do YellaWood 500: Quem ganhou a maior corrida de Talladega?

Tele NASCAR Yella Wood 500 está se preparando para oferecer ação emocionante no renomado Supervelocidade de Talladegaprevisto para domingo, 1º de outubro, às 14h ET.

Com um campo altamente competitivo, os entusiastas do automobilismo aguardam ansiosamente o evento, que será transmitido pela NBC para os telespectadores americanos, despertando o interesse nas probabilidades do YellaWood 500.

Esta corrida constitui a segunda de uma série de três partes na segunda rodada, seguindo o AutoTrader EchoPark Automotive 400 no Texas Motor Speedway.

Na corrida anterior, William Byron saiu vitorioso, garantindo sua vaga nas oitavas de final. No entanto, outros drivers notáveis ​​como Bubba Wallace, Tyler Reddick, Ryan Blaney e Kyle Busch encontram-se do lado de fora olhando entre os 12 candidatos.

Vencedores do YellaWood 500

O YellaWood 500 ocupa uma posição de prestígio no calendário da NASCAR, com uma história que remonta ao final dos anos 1960. Dale Earnhardt detém o recorde de piloto de maior sucesso neste evento, conquistando a vitória sete vezes em 1983, 1984, 1990, 1991, 1993, 1999 e 2000.

O filho dele, Dale Earnhardt Jr.., também ostenta sucesso, garantindo a vitória três vezes em 2001, 2002 e 2004. Piloto atual Joey Logano é outra figura notável, tendo vencido a corrida duas vezes em 2015 e 2016. Ele pretende conquistar sua terceira vitória neste fim de semana, com chances de YellaWood 500 de +1200.

YellaWood 500 probabilidades

Brad Keselowski lidera o grupo como o favorito inicial com probabilidades de +1100 no DraftKings Sportsbook. Ele tem um histórico estelar em Talladega, tendo vencido esta corrida duas vezes anteriormente e garantindo três vitórias na corrida de primavera de Talladega, conhecida como GEICO 500. Logo atrás de Keselowski estão Ryan Blaney e Loganoambos com probabilidades de +1200.

A competição também inclui pilotos como Chris Buescher, William Byron, Chase Elliott e Bubba Wallace, todas as probabilidades de compartilhamento de +1400. À medida que aumenta a expectativa pelo YellaWood 500, os fãs podem esperar um confronto de alto risco no icônico Talladega Superspeedway.