Venda Agora sua Moeda de 10 centavos por até R$250

Já pensou vender uma moeda de 10 centavos por até R$250? Isso é possível no mercado de colecionadores. Mas, para isso, você precisa encontrar o modelo ideal, que esteja em bom estado de conservação e que tenha as características buscadas na numismática.

Tem um exemplar da moeda de 10 centavos que possui como principal característica um erro de cunhagem. Dessa forma, a peça se torna ainda mais única e seu valor de mercado aumenta.

Se você tem exemplares de moedas de 10 centavos de 2002 ou está em busca, confira todas as informações no artigo. Assim, sabe qual valor negociar a peça e também descobre como é o erro que valorizou a peça.

Moeda de 10 centavos por até R$250 é verdade?

A moeda de 10 centavos por até R$250 é de 2002, que teve uma tiragem alta, mais de 172 milhões de cópias. Porém, o que a torna realmente rara é um erro de cunhagem que foi encontrado em alguns exemplares.

Conhecido como cunho quebrado, o erro faz com que a imagem do reverso fique deformada. Isso porque, depois de muito uso, o molde começa a apresentar defeito e faz com que algumas moedas fiquem fora do padrão esperado.

Os modelos que apresentam erros raros como esse são muito valorizados dentro da numismática. Portanto, faz com que a moeda seja comercializada a valores mais altos do que o esperado.

Valores de catálogo para a moeda de 10 centavos

É de conhecimento dos colecionadores que as transações são baseadas em catálogos de especialistas. Ou seja, após uma análise dos modelos e suas características, você encontra as sugestões de valores de venda de cada tipo de moeda.



Você também pode gostar:

No caso da moeda de 10 centavos por até R$250, o valor está acima devido à anomalia presente na peça. Afinal, moedas que possuem ótimo estado de conservação e ainda possuem erros são as mais raras e caras do mercado.

De acordo com os catálogos mais antigos, a moeda MBC vale R$ 1,50, a soberba R$ 8 e a em flor de cunho R$ 28. Mas, para os modelos que não possuem nenhum tipo de anomalia ou erro.

Já os catálogos atualizados para 2024, a moeda com suas características tradicionais pode ser vendida por R$ 1,80 quando é MBC, R$ 14 a soberba e R$ 38 se for flor de cunho.

A moeda de 10 centavos por até R$250 é quando ela possui cunho quebrado ou trincado. Ou seja, ela possui tamanho clássico, mas tem erros na impressão, como explicados acima. Assim, quem possuir consegue até R$ 250 ou até mais, dependendo da conservação.

Como conseguir a moeda de 10 centavos por até R$250?

Se você está em busca da moeda de 10 centavos de 2002 que apresente os erros é preciso entrar em comunidades da numismática. Ou ainda, em sites seguros e que são especializados na venda desses exemplares.

É essencial que antes de qualquer compra você se certifique que a peça é original e que não está caindo em um golpe. Portanto, veja a reputação do vendedor e solicite provas, como fotos e vídeos.

Já se você tiver um exemplar dessa moeda e não for colecionador, é seu momento de ganhar uma grana extra. Dessa forma, também pode seguir os mesmos caminhos para encontrar interessados nesse produto.

Lembre-se que quanto mais conservada a moeda estiver, mais valor no mercado. Ou seja, pode conseguir até mais que R$ 250 em um exemplar como o indicado no texto.