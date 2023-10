Vendas de armas disparam em Lewiston, Maine, após tiroteio em massa

As pessoas no Maine estão correndo para estocar armas para se protegerem após um tiroteio em massa com um suspeito que permanece à solta.

Lojas de armas e munições perto de Lewiston, Maine, estão vendo um grande aumento no número de pessoas tentando comprar armas de fogo e balas, com a maioria das pessoas entrando para comprar armas curtas.

First Due Firearms disse ao TMZ… o telefone está tocando sem parar com muitos compradores de armas pela primeira vez e outros que desejam aumentar sua coleção de armas de fogo, com muitas pessoas prontas para comprar e gastar dinheiro.

A loja diz que os compradores estão citando Tiroteio em massa de quarta-feiraque matou 18 pessoas, como motivo da compra de armas e munições.



Na G3 Firearms, fomos informados de que a loja está lotada desde que abriu bem cedo, às 9h… com pessoas querendo armas para proteção. A maior parte das vendas foi de armas curtas, mas fomos informados de que algumas pessoas compraram AR-15 e algumas até pediram coletes à prova de balas.

Enquanto isso, na 3 Cousins ​​​​Firearms somos informados de que o negócio está sendo inundado com ligações, e-mails e mensagens no Facebook de pessoas querendo armas… e eles esperam estar superocupados pelo resto da semana.



Em outra loja de armas na área, fomos informados de que houve um aumento de 50% no número de armas de fogo e, embora o interesse fosse principalmente por armas curtas, fomos informados de que alguns rifles também foram vendidos.

Com vários condados do Maine bloqueados em meio à caça ao suposto atirador Roberto Cardosoparece que as pessoas estão se armando e se preparando para o pior.