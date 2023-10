Venezuela choca Brasil e interrompe sequência histórica de vitórias em casa na CONMEBOL

O Brasil recebeu um alerta surpresa de Venezuela já que empataram nos minutos finais de seu Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo corresponder.

A jornada para o próximo Copa do Mundo FIFA em México/Canadá/Estados Unidos em 2026 está em pleno andamento.

É por isso que Eliminatórias da CONMEBOL chegaram à terceira fase e a Canarinha pretendia manter-se na liderança da classificação geral.

No entanto, o Vinho tinto enfrentou o desafio com bravura e garantiu um histórico Empate 1-1mantendo seus sonhos de um primeiro Copa do Mundo aparência viva.

O resultado pôs fim ao histórico Sequência de 15 vitórias consecutivas em solo doméstico para Eliminatórias WC.

O último sorteio foi um 2-2 contra Uruguai em 2016.

Os gols desta partida vieram do zagueiro do Arsenal Gabrielno 50 minutos do segundo semestre para Brasil.

Por outro lado, o empate inesperado veio perto do final, cortesia de Eduardo Beloo atacante da Liga MXMazatlánno 85 minutos do jogo.

O Brasil levou a melhor, mas vacilou na finalização

Em partida realizada no Arena Pantanal em Cuiabá, Mato Grosso, Brasilo cinco vezes campeões da Copa do Mundo dominou o jogo, mas não conseguiu traduzir a sua superioridade no resultado final.

Mais uma vez, fica evidente que seleção brasileira falta um centroavante que possa fechar os jogos.

Os dias dourados de figuras lendárias como Ronaldo, Romárioe Bebeto parecem muito atrás.

Sem isso ‘número 9,’ o trio agora liderado por Neymar Jr.Vinícius Jr. e Rodrygo falta alguém para aproveitar cruzamentos e receber assistências.

Empate histórico da Venezuela contra o Brasil

Apesar de Gabriel objetivo, o Venezuelanos mantiveram o resultado parcial, aguardando a recompensa.

Eduardo Beloo atacante do Caoneros de Mazatlánresolveu a partida com um gol que fez 1-1.

É um lembrete de que do Brasil A forma regrediu desde seus dias como a melhor seleção nacional do mundo.

Este sorteio é Venezuela segundo contra Brasilsomando-se às dez derrotas em Eliminatórias da Copa do Mundo.

Chuveiro de pipoca do Neymar

Brasileiro os torcedores, visivelmente chateados, manifestaram seus sentimentos no final do jogo.

Um incidente que foi imortalizado pela transmissão do jogo pareceu mostrar a um torcedor jogando um saco de pipoca para Neymar quando ele saía do campo em direção ao túnel que leva aos vestiários.

O atacante ficou surpreso com a ação do torcedor e olhou de onde estava para tentar encontrar o culpado.

Brasil continuarão seus Eliminatórias WC próximo Terça-feira visitando Uruguai no Estádio Centenário em Montevidéu.