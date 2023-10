Vera Wang compartilha a receita da Fonte da Juventude que inclui vodka, McDonald’s e muito mais

VEra Wang, a famosa estilista de moda, ficou chocada com a aparência tão jovem aos 74 anos. Quando questionada sobre o que ela faz para ficar tão linda, ela respondeu com uma lista incomum de coisas que incluía vodka, trabalho duro, McDonald’s, Mergulhando Donuts,

Segundo Page Six, que entrevistou o famoso estilista, ele é um grande fã de fast food, “Eu como McDonald’s, com certeza, peço todos os dias, tipo duas semanas depois, e depois troco.”

Mas o Mickey D’s não é o único prazer culposo de junk food de Wang; ela também corre no Dunkin ‘Donuts.

Wang estava revelando sua ingestão regular enquanto participava do DKMS Gala em Nova York “Eu gosto do donut recheado com creme e coberto de açúcar”, elaborou “É como um donut de gelatina, mas tem creme por dentro, creme de baunilha. Eu também gosto do rosa com granulado.”

Embora seus designs normalmente não passem despercebidos, houve uma postagem específica que deixou as pessoas sem palavras quando ela tirou uma foto sua vestindo um top esportivo laranja e shorts jeans.

As pessoas ficaram chocadas e comentaram “Homegirl simplesmente cancelou a assinatura por envelhecer”, disse uma pessoa após a leitura da postagem “Dane-se, Vera Wang! E digo isso com a maior admiração. Para quem não sabe por que enviei este tweet, esta mulher tem 70 anos“. Wang a corrigiu retuitando sua idade real, 71 anos, com um emoji de beijo.

Então outro fã acrescentou “que merda ela está bebendo, sangue de unicórnio?! então ela compartilhou o que ela fez “trabalhar, dormir, um coquetel de vodca [and] não há muito sol.”

“Basicamente, trabalhei toda a minha vida, então é realmente uma questão de trabalho”, elaborou Wang. “Acho que o trabalho mantém você jovem e estimulado.

“Trabalho muitas horas, criei duas filhas. Acho que manter-se ocupado é o melhor antídoto [for] boa saúde.”