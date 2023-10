Verificações de estímulo: Estão disponíveis verificações de propriedades não reclamadas de até US$ 5.000; é assim que você pode obtê-los

Tele Illinois Programa de propriedade não reclamadasupervisionado pelo Tesoureiro do Estado Michael Frerichsdeverá devolver dinheiro a cerca de 66,7 mil moradores do estado.

Esta iniciativa, conhecida como programa Money Match, faz parte do programa Programa de propriedade não reclamada e distribuirá cerca de US$ 47 milhões a indivíduos elegíveis.

Os fundos provêm de várias fontes, incluindo cofres esquecidos, benefícios de seguro de vida não pagos, contas bancárias esquecidas e cartões de descontos não utilizados.

A lei estadual determina que propriedade não reclamada deve ser devolvido aos seus legítimos proprietários ou herdeiros, o que levou a Frerichs a colaborar com a Assembleia Geral para melhorar o programa Money Match.

“Como podemos tornar a vida um pouco melhor e um pouco mais fácil para nossos residentes é a força motriz por trás de todos os nossos programas”, Frerichs disse.

“Colocar dinheiro no bolso das pessoas, para que possam decidir a melhor forma de gastá-lo, simplesmente faz muito sentido e é a coisa certa a fazer.”

As melhorias incluem a simplificação do processo de devolução de dinheiro a indivíduos e o aumento do limite de pagamentos automáticos de US$ 2.000 para US$ 5.000. O objetivo é facilitar a vida dos moradores e colocar o dinheiro diretamente no bolso para que eles possam decidir a melhor forma de utilizá-lo.

Como você pode obter o pagamento de $ 5.000?

O programa Money Match utiliza dados coletados pelo estado, que são então cruzados com o banco de dados de propriedades não reclamadas do tesoureiro.

Os indivíduos elegíveis receberão uma carta inicial notificando-os do valor devido e das razões por trás disso. Depois de concluir uma etapa adicional de segurança, o tesoureiro enviará um cheque ao proprietário do imóvel.

O processo foi concebido para ser simples, exigindo que os destinatários fiquem atentos às suas caixas de correio para saber os fundos que têm direito a receber.

Em essência, este programa aproveita dados e tecnologia estaduais existentes para identificar e devolver propriedades não reclamadas aos residentes de Illinois.

Ao simplificar o processo de recuperação e aumentar o limite máximo de pagamento, o estado pretende garantir que estes fundos cheguem aos seus legítimos proprietários, proporcionando um impulso financeiro a milhares de residentes.