Verificações de fatos do Irã relatam que Cristiano Ronaldo pode receber 99 chicotadas por adultério

EUMeios de comunicação ranianos como ‘Rouydad24’ e ‘Sharq Emroz’ alegaram que Cristiano Ronaldo poderia enfrentar 99 chicotadas por adultério no Irã, mas a embaixada do país em Madrid veio verificar os fatos do relatório e confirmar que se trata de notícias falsas.

A embaixada do Irão em Madrid recorreu às suas redes sociais para divulgar uma declaração sobre as alegações selvagens, dizendo que é perturbador que tenham de desmascarar as alegações infundadas.

Irã pode condenar Cristiano Ronaldo a 99 chicotadas… por adultério

“Negamos veementemente a emissão de qualquer sentença contra qualquer atleta internacional no Irão”, dizia o comunicado. “É preocupante que a publicação de notícias tão infundadas possa lançar uma sombra sobre os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra contra a nação palestina oprimida.

“De referir que Cristiano Ronaldo viajou ao Irão nos dias 18 e 19 de setembro para disputar um jogo oficial de futebol e foi muito bem recebido pelo povo e pelas autoridades. o povo e as autoridades desportivas do país.”

Cristiano Ronaldo abraça a pintora Fatemeh Hamami

As notícias falsas alegavam que a justiça iraniana impôs esta sentença à estrela portuguesa do Al-Nassr, de 38 anos, que está romanticamente envolvida com Georgina Rodríguezdepois de viajar para Teerã com sua equipe em setembro para jogar contra o Persépolis na Liga dos Campeões Asiáticos, partida que a equipe de CR7 venceu por 2 a 0.

Durante aquela visita ao Irão, o jogador de futebol deu ao pintor Fatemeh Hamami uma camisa autografada, abraçou-a e deu-lhe um beijo na bochecha como forma de agradecimento por ter lhe dado duas de suas obras criadas com seus pés.

Os relatórios falsos afirmavam que numerosos advogados iranianos apresentaram acusações contra Ronaldo por este comportamento, supostamente porque, segundo a lei iraniana, tocar numa mulher solteira equivale a adultério.