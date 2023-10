Verstappen em uma liga própria após o terceiro campeonato de pilotos de F1: até onde ele pode ir?

EUera apenas uma questão de tempo para Max Verstappen para vencer o campeonato de pilotos de Fórmula 1 deste ano, e seu domínio esmagador nesta temporada foi agora recompensado.

O holandês é o último a ter três títulos em seu nome, juntando-se a uma lista ilustre que inclui Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Jackie Stewart, Nelson Piquet, Niki Lauda, ​​Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis hamilton.

Recordes para Verstappen

Verstappen foi o piloto mais jovem a estrear na história da F1. Aos 17 anos e 166 dias, o holandês teve um ótimo desempenho na Austrália, mas uma falha no motor o impediu de somar os primeiros pontos.

Duas semanas depois, fê-lo em Sepang. Naquela temporada, Verstappen marcou 49 pontos, embora tenha estado muito longe da melhor temporada de estreia, Hamiltontemporada de 2007 em McLaren.

Desde então, o holandês tornou-se o piloto mais jovem a vencer uma corrida (Barcelona 2018) e um Grand Slam (Áustria 2021).

Depois do título em Abu Dhabi 2021, ninguém conseguiu chegar perto Verstappennível de, que tem 28 vitórias em 37 possíveis, impressionantes 71 por cento de vitórias em apenas duas temporadas.

Parte da responsabilidade por estes números recai sobre o carro, mas a diferença de desempenho para Checo Pérez começou a inclinar a balança para o holandês colocar Red Bull um passo à frente e não o contrário.

A maior diferença da história entre vice-campeão e campeão é de 155 pontos, entre Vettel e Fernando Alonso (2013). Agora mesmo, Verstappen lidera o mexicano por 177 pontos, faltando seis corridas para o fim.

Verstappen é também o quinto piloto com mais vitórias na história (48), enquanto ninguém conquistou mais vitórias consecutivas (10) na história, um recorde estabelecido este ano em Monza.

Ele também detém o recorde geral de uma temporada, com 15 vitórias, mas certamente irá quebrá-lo novamente nesta temporada.

Verstappen vê a bandeira quadriculada do GP do Japão.EFE

A mudança de regulamentos funciona a favor de Verstappen

Red Bull e Verstappeno domínio da empresa parece destinado a continuar, pelo menos até que os novos regulamentos mudem.

A temporada de 2026 parece ser fundamental, embora se espere que esta “temporada milagrosa” seja a exceção que confirma a regra. O futuro não está gravado em pedra.

Se VerstappenEmbora a soberania do piloto continue nas próximas temporadas, o holandês tem ao seu alcance tornar-se o piloto de maior sucesso de todos os tempos, já que quatro títulos e 55 vitórias o separam dessas conquistas.

No ritmo atual, o holandês entraria no novo regulamento com quase 90 vitórias na carreira.

Uma questão de sentimento

Quer você goste ou não, rotular qualquer atleta como “o maior de todos os tempos” é uma questão de sentimento.

Se a decisão fosse tomada com base na sala de troféus de cada piloto, não haveria debate, mas o desporto é mais do que isso. Não é um sistema eleitoral nem um referendo.

A época vivida, os rivais, as semelhanças e diferenças, e até a sorte, tornam impossível designar alguém como “o melhor de sempre” de uma forma totalmente justa.

“Ele se tornará o maior piloto de todos os tempos, contanto que, esperançosamente, permaneça seguro e em boa forma por muito tempo”, disse. Eddie Jordan.

É verdade que com este tricampeonato o holandês entrou de facto na lista dos pilotos que podem ser considerados como tal.

Ele é o melhor da história? O tempo dará clareza a uma questão à qual, até Verstappen pendura o capacete, não há resposta.