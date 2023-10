Verstappen: Forjado pelas surras e humilhações de seu pai para alcançar um personagem vencedor

José Verstappen, Max VerstappenSeu pai, foi um mentor rigoroso e intransigente que acreditava em levar seu filho ao limite para garantir seu sucesso.

Ele acreditava que tal educação era necessária para prosperar no mundo competitivo do automobilismo, um sentimento ecoado por outros na indústria.

Apesar das críticas e acusações de abuso, Se defendeu sua abordagem.

“Tem gente que diz que sou um mau pai porque abusei do meu filho, nunca abusei dele!” Se disse no documentário ‘Anatomy of a Champion’.

“Eu o criei, fui duro com ele. Esse era o meu plano, muitas pessoas não conseguem imaginar o que é preciso para atingir o nível mais alto de um esporte.

“Normalmente não sou um cara que gosta de se abrir sobre esse tipo de coisa, mas acho que isso dá uma ideia melhor de como todos viveram naquele período.”

O documentário investiga Máx.primeiros anos no kart, destacando incidentes em que o amor duro de seu pai estava em plena exibição.

O tratamento de Jos Verstappen a Max

Um exemplo foi Máx.O abandono em um posto de gasolina após não conseguir vencer um campeonato de kart, mesmo sendo o melhor.

Este incidente, embora incomum, fez parte de Sefilosofia de incutir em seu filho uma busca incansável pelo sucesso.

Outro incidente envolvido Máx. sendo forçado a suportar temperaturas geladas enquanto praticava kart, com os dedos frios demais para segurar o volante. Seo raciocínio de foi que o endurecimento Máx. up foi essencial para o sucesso.

“Quando os dedos esquentam de novo, é muito doloroso. Eu disse ‘ah, cala a boca'” Se observado.

Este treinamento incansável valeu a pena, pois Máx. mais tarde tornou-se uma força dominante no kart. Uma das histórias mais marcantes envolvidas Se fisicamente impressionante Máx.capacete durante um campeonato de kart.

“Se você não dirigir normalmente vamos para casa, vou arrumar tudo,” Se disse.

Máx.A reação de Michael a esta disciplina física foi de espanto e auto-reflexão. Ele admitiu que estava dirigindo mal e que isso foi um sinal de alerta para ele.

“Mas eu conhecia seu estilo de dirigir”, Se adicionado.

“E posso ver se ele estava fazendo algo ruim [choices] ou dirigindo mal, pude ver imediatamente.

“Isso o acordou. Ele precisava disso às vezes.”

Críticas a Jos Verstappen

Esses métodos extremos de criação de filhos atraíram críticas, com o ex-piloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari expressando suas preocupações sobre Máx.é educação.

Alguersuari acreditava que Máx.O desenvolvimento de seu pai foi resultado dos métodos severos de seu pai e não considerava normal disciplinar fisicamente uma criança por não vencer uma corrida de kart.

“Não vou criar meu filho assim” Alguersuari observado. Ele também destacou Máx.comportamento na pista, caracterizado pela falta de espírito esportivo e vontade de prejudicar seus rivais. Ele atribuiu esse comportamento Máx.educação única e extrema, que foi influenciada por Se e a Red Bull programa de corrida.

O documentário também se aprofundou José Verstappensua vida pessoal, que foi marcada por problemas legais e alegações de abuso.

Ele havia enfrentado acusações de assédio, agressão e ameaças verbais de seu ex-parceiro, Sofia Kumpenque também foi um proeminente piloto de kart.

Apesar dessas alegações e de um curto período na prisão, Se continuou a desempenhar um papel significativo Máx.vida e carreira.