Verstappen recebe guarda-costas devido a temores de segurança no GP da Cidade do México

TAs vaias no Grande Prêmio dos Estados Unidos e o descontrole ocorrido no ano passado no paddock do Autódromo Hermanos Rodríguez levaram Red Bull tomar medidas para proteger Max Verstappen.

Helmut Marco fez saber que o piloto holandês terá guarda-costas neste GP da Cidade do México para protegê-lo da multidão.

A hostilidade vivida no último fim de semana no Circuito das Américas por parte de um setor da torcida, e o surgimento de algumas ameaças nas redes sociais, os levaram a tomar a decisão de colocar seguranças individuais contra ele.

“Máx. realmente não quer isso e ele está relaxado, mas temos responsabilidade por ele, então só queremos estar do lado seguro por precaução”, disse o Red Bull conselheiro esportivo mencionado ao F1 Insider.

Caos no paddock do GP da Cidade do México 2022

Marco destacou também que Verstappen terá guarda-costas com base nos problemas que existiram no paddock do Autódromo Hermanos Rodriguez no ano passado.

Até mesmo um herói doméstico Checo Pérez lamentou o assédio a que foi submetido pelo grande número de pessoas no paddock.

A Mercedes pode desafiar a Red Bull?

Antes de sua desqualificação nos EUA, Lewis hamilton corrido Verstappen perto durante toda a corrida e cruzou a linha pouco mais de dois segundos atrás, apesar de perder cerca de seis segundos para Mercedes erros estratégicos.

Em 2022, a altitude reduziu os problemas de arrasto enfrentados pela equipe e mostrou ritmo competitivo com Red Bull na primeira passagem e, mais uma vez, poderá acontecer em 2023.

Dados de simulação obtidos por Alberto Fábrega (@AlbertFabrega no X, antigo Twitter) indica que os Silver Arrows podem ser apenas um décimo mais lentos que Red Bulldando aos campeões mundiais uma potencial dor de cabeça para enfrentar no domingo.

McLaren e Ferrari deverão ser 0,2 décimos mais lentos do que Verstappenda equipe, que funcionaria em 14,2 segundos nas 71 voltas da corrida.