Vestibular de Medicina 2023: Unifadra divulga resultado final

A Faculdades de Dracena (Unifadra) é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de Dracena, estado de São Paulo.

A faculdade oferece diversos cursos de graduação, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, muito ambicionado por candidatos de todas as regiões do Brasil.

Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, a Unifadra divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina 2024 e a lista dos candidatos em lista de espera.

Dessa fora, para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023 da Unifadra. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unifadra: resultado é divulgado

Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, a Unifadra divulgou o resultado final da edição 2023 do seu Vestibular de Medicina. O documento está disponível em formato PDF na página dedicada ao vestibular da Unifadra no site da Fundação Vunesp, órgão responsável pela organização do processo seletivo da instituição.

Além da lista de aprovados em primeira chamada, a Unifadra divulgou também a lista dos participantes em lista de espera. Os nomes dos candidatos foram organizados em ordem de classificação.

Não é preciso fazer login ou cadastro no site da Fundação Vunesp para acessar os dois documentos divulgados em formato PDF.

Por fim, devemos destacar que todos participantes aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 09 e 10 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 14h a 16h30.



As matrículas poderão ser feitas somente de forma presencial na sede da Unifadra, em Dracena/SP. A lista completa de documentos necessários para a matrícula está disponível no edital do Vestibular de Medicina.

Ficou com alguma dúvida sobre os resultados? Então Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unifadra para mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unifadra: próximos passos

Os candidatos da lista de espera ainda poderão ser convocados, uma vez que, conforme indicado no edital do processo seletivo, a Unifadra ainda irá divulgar a segunda lista de aprovados no Vestibular de Medicina.

A segunda chamada será divulgada no dia 11 de outubro e estará disponível no site da Fundação Vunesp e também no site da Unifadra. Todos os candidatos aprovados na segunda chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula na instituição entre os dias 16 e 17 de outubro.

Vestibular de Medicina Unifadra: como foi o processo seletivo?

O Vestibular de Medicina da Unifadra não previa a aplicação de nenhum tipo de prova. Dessa maneira, a instituição selecionou os seus futuros alunos por meio da avaliação das notas obtidas no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Foram aceitas as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2012 e 2022. No caso dos candidatos que participaram de mais uma edição da prova, a Unifadra considerou as notas do ano em que o estudante obteve o melhor desempenho.

Para calcular a pontuação de cada candidato no processo seletivo, a Unifadra considerou considerar a média aritmética das notas obtidas nas cinco provas que compõem o ENEM: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Porém, devemos destacar que os candidatos que obtiveram nota inferior a 450 pontos em alguma das provas ou zeraram a prova de redação do ENEM não puderam participar do Vestibular de Medicina da Unifadra.

Vestibular de Medicina Unifadra: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina – edição Vestibular de Verão 2023, a Unifadra ofereceu 35 vagas para o curso ministrado na instituição.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.