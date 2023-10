Vestibular de Medicina: Mackenzie divulga gabarito definitivo

A Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná é uma instituição de nível superior e privada com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

Dentre tantas outras opções de oportunidades, a instituição oferece o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país.

Os candidatos inscritos no processo seletivo da instituição devem ficar atentos: nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, a Mackenzie divulgou o gabarito definitivo do Vestibular de Medicina 2024.

Dessa forma, para que você consiga acessar o documento e entender quais são os próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Faculdade Evangélica Mackenzie. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: gabarito definitivo é divulgado (18)

Conforme indicado pelo calendário oficial do processo seletivo, a Mackenzie divulgou o gabarito definitivo da última edição do Vestibular de Medicina.

O gabarito já está disponível no site da Faculdade Mackenzie e todos os candidatos podem acessar o documento sem a necessidade de fazer login ou cadastro no site. Conforme as informações contidas no documento, uma das questões da prova do Vestibular de Medicina da Mackenzie foi anulada. Dessa forma, todos os candidatos receberão um ponto pela questão.

Os candidatos também podem conferir as respostas da Mackenzie aos pedidos de recursos enviados quanto ao gabarito preliminar da prova, divulgado no dia 25 de setembro. Para visualizar as respostas, os participantes precisam realizar login com o próprio CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.



A relação de candidatos convocados para correção da redação também foi divulgada. Segundo as informações divulgas no edital do processo seletivo, serão corrigidas as redações dos primeiros 500 candidatos com as maiores pontuações na prova escrita objetiva. Além disso, é importante destacar que os candidatos que obtiveram nota zero na prova de redação foram desclassificados do processo seletivo.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Faculdade Mackenzie e consulte mais informações sobre o gabarito definitivo das provas.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: funcionamento do processo seletivo

A Faculdade Mackenzie aplicou uma prova para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. O exame foi realizado no dia 24 de setembro, das 14h às 19h. A prova foi aplicada somente na cidade de Curitiba, estado do Paraná.

A prova do Vestibular de Medicina foi dividida em duas partes: prova escrita objetiva, contendo 80 questões de múltipla escolha, e prova de redação. Na prova escrita, os candidatos deverão responder 25 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 15 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 30 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 10 questões de Matemática e suas Tecnologias. Cada uma das quatro áreas do conhecimento eram formadas por diferentes disciplinas, são elas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História, Geografia, Biologia, Física, Química e Matemática.

Os candidatos poderão receber uma pontuação máxima de 80 pontos na prova escrita e uma nota máxima de 20 pontos para o texto da prova de redação.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: próximos passos

Os candidatos também devem ficar atentos às próximas datas importantes do processo seletivo: resultado final do vestibular e a lista de classificação geral serão divulgados no dia 09 de novembro.

Vestibular de Medicina Faculdade Mackenzie: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Faculdade Evangélica Mackenzie irá oferecer 120 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado na unidade da instituição na cidade de Curitiba, estado do PR.

Do total de vagas oferecidas, 60 vagas estão sendo destinadas para os candidatos interessados em ingressar no primeiro semestre letivo de 2024 e o restante, por sua vez, para os participantes que quiserem ingressar no segundo semestre de 2024.