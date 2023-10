Viasoft está EM BUSCA de funcionários no Paraná!

A Viasoft, empresa que ajuda empresas através de soluções completas, orientadas às melhores práticas de gestão, para que realizem mais, está com ótimas opções de emprego em aberto. Isto é, antes de falar com mais ênfase, veja quais são os cargos disponíveis no momento:

Analista de Marketing – Social Media- Pato Branco – PR – Efetivo;

Analista de Requisitos Pleno – Soluções em Agronegócio – Pato Branco – PR – Efetivo;

Analista De Requisitos Pleno – Pato Branco -PR – Efetivo;

Analista de Suporte Júnior – Soluções em Automação – Pato Branco – PR – Efetivo;

Analista de Testes Pleno – Pato Branco – PR – Efetivo;

Analista de TI – Pato Branco – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Pato Branco – PR e Remoto – Banco de talentos;

Comprador – Pato Branco – PR – Efetivo;

Executivo de Negócios Closer Campo – Efetivo;

Executivo de Relacionamento com Cliente – Pato Branco – PR – Efetivo;

Executivo de Vendas – Viasoft Connect – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor (a) de Sistemas Internos – Pato Branco – PR – Efetivo.

Mais sobre a Viasoft

Contando mais sobre a empresa, vale frisar que a Viasoft desenvolve softwares de gestão para o Agronegócio, Gestão de Pessoas, Indústrias, IoT, Lojas de Materiais de Construção, Postos e Distribuidoras de Combustíveis, TRRs, Supermercados e Logística.

Destaque nacional como uma das principais fornecedoras de software e presente em todas as regiões do Brasil, a Viasoft mantém uma equipe de mais de 450 profissionais especialistas na função e segmento em que atuam garantindo um atendimento ágil e aplicando as melhores práticas de gestão em suas soluções e aos seus colaboradores, para que seus clientes sejam atendidos por pessoas engajadas e dedicadas a realizarem mais.

Como efetivar a candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da VIASOFT, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



