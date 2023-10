Vicente Luque revela história por trás da aposta de treino com Ian Machado Garry

Vicente Luque e Ian Machado Garry deixaram bem claro que são apenas negócios quando se enfrentam dentro do octógono no UFC 296, no dia 16 de dezembro. “The Silent Assassin” e “The Future” treinaram juntos no Kill Cliff FC, na Flórida, e Luque garante que o relacionamento deles permanecerá intacto, independentemente do que acontecer em Las Vegas.

A dupla meio-médio compartilhou nas redes sociais um trecho das mensagens de áudio que trocaram após aceitarem lutar em dezembro, e Luque explicou, falando no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Francaa história por trás do comentário final de Garry, mencionando “Devo-lhe comida depois por causa dessa submissão”.

“Ian está sempre brincando”, disse Luque. “Quando ele está no tatame, ele está sempre brincando e conversando. Numa dessas ocasiões, estávamos treinando luta agarrada — e ele é casado com uma brasileira e adora comida brasileira, arroz, feijão e picanha. Ele adora um restaurante brasileiro aqui [in Florida], e ele disse que tínhamos que ir para lá. E ele disse: ‘Quer saber? Vamos rolar agora. Se você me submeter, eu lhe devo um almoço, e se eu me submeter, você terá que me pagar o almoço.’

“Eu fico tipo, ‘Eu adoro comer, adoro competir, então vamos lá’. Fizemos uma sessão competitiva e acabei finalizando ele. Não lembro se foi mata-leão, mata-leão, D’arce, alguma coisa assim, mas foi um estrangulamento, uma das minhas melhores posições. Acabei pegando ele, então agora ele me deve. Vou tentar outro. Vou tentar finalizar ele na luta também então ele me deve dois jantares [laughs].”

O Kill Cliff FC, da Flórida, também é o lar de outros pesos meio-médios do UFC, Kamaru Usman, Gilbert Burns e Shavkat Rakhmonov, e Luque sabia que lutar contra um parceiro de treino seria inevitável. Luque já disse que nunca enfrentaria “Durinho”, mas pode enfrentar qualquer um desses outros nomes.

Concordar em enfrentar Garry foi “um pouco desafiador no início”, disse Luque, porque ele conversou primeiro com Henry Hooft, dado o fato de que Hooft já trabalhou como treinador principal de ambos no passado. Com Garry acampando em outro lugar desta vez, Luque disse que Hooft irá treiná-lo para o UFC 296, mas provavelmente não estará ao seu lado.

Luque admite que treina de forma diferente quando trabalha com alguém que pode ser um adversário no futuro. Nada agressivo, explicou, mas faz parte da sua natureza competitiva testar-se em todos os momentos.

“Acho que isso muda de pessoa para pessoa”, disse Luque. “Acho que é difícil ver isso como um treino normal. Algumas pessoas escondem um pouco seus jogos, talvez não queiram mostrar todas as suas ferramentas, e eu sou mais competitivo. Para mim, mesmo nos treinos, procuro dar o meu melhor e vencer. De forma saudável, claro, sem tentar machucar ninguém.

“Digamos que estamos rolando, vou tentar finalizar você. Se formos sparring, vou tentar dominar, derrubar você, me movimentar. Vou sempre tentar dominar o treino porque penso: ‘Se esse cara for meu oponente um dia, quero começar a dominá-lo agora. Vou mostrar a ele que não vamos jogar aqui. É difícil para mim treinar sem dar o meu melhor. Se ao menos me tornasse mais competitivo.”

“Adoro este esporte e nunca foi pessoal para mim”, continuou ele. “Respeito todos os adversários porque todos passam por coisas semelhantes. Há corte de peso, todo camp é difícil e às vezes há lesões que temos que superar, vitórias e derrotas. Para mim, todo oponente é igual a mim. Nunca torno isso pessoal e não será diferente desta vez. Entraremos no octógono e todo o resto ficará do lado de fora. Iremos para a guerra. A melhor maneira de honrarmos uns aos outros é nos dando a melhor luta.”

Garry está 13-0 como profissional, com meia dúzia de vitórias no UFC, culminando com uma decisão sobre Neil Magny. Luque venceu Rafael dos Anjos na decisão de cinco rounds em sua luta mais recente e sente que pode pular a linha e estar mais perto de uma chance pelo cinturão dos meio-médios se parar um lutador badalado como Garry na mesma noite em que Leon Edwards defende o título. Título do UFC contra Colby Covington.

“Isso foi o que mais me atraiu nesta luta”, disse Luque. “Ian é muito talentoso, ele fala no microfone e chama muita atenção. O UFC está promovendo muito ele. Tenho muito a vencer nessa luta. Ele está atrás de mim e talvez não tenha tanta experiência no UFC quanto eu, mas ainda assim é uma luta que pode me elevar ainda mais. É como [Khamzat] Chimaev ou Shakvat, caras invictos que têm muito talento e entusiasmo, então uma grande vitória sobre ele pode me motivar. Consegui vencer um ex-campeão na minha última luta, o Rafael dos Anjos, e agora um talento em ascensão, um lutador badalado. Posso pular algumas posições e ir atrás do cinturão, sem dúvida.”