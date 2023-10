Victor Wembanyama fala sobre a estreia do Spurs, objetivos de carreira e aspirações com a França no The SKWEEK Show de Tony Parker

Acabeça de sua tão esperada estreia com o San Antonio Spurs e Victor Wembanyama se juntam a Tony Parker no The SKWEEK Show como convidado principal. Para a gravação deste episódio, Parker voltou para sua antiga casa e viajou para San Antonio para entrevistar o jovem jogador mais quente da NBA. Durante o show Victor Wembanyama, que foi convocado pelos Spurs neste verão, fala sobre sua adaptação à vida americana, a cidade acolhedora de Santo Antônio e a enormes expectativas que o cercavam.

Ao embarcar neste novo e emocionante capítulo nos EUA, ‘Wemby’ fala detalhadamente sobre sua relação com Greg Popovich a marca que gostaria de deixar no esporte e sobre seus objetivos com a seleção francesa- em particular, os Jogos Olímpicos de 2024. Marinha Johann é o segundo convidado especial deste novo episódio. A recente finalista da WNBA com o New York Liberty responde às perguntas de Tony Parker sobre o crescimento do basquete feminino, suas inspirações e ambições. Durante o show, a armadora feminina do LDLC ASVEL não foge de nenhum assunto.

Este novo episódio de O programa SKWEEK de Tony Parker estará disponível na plataforma a partir de sexta-feira, 27 de outubro. Para acessar gratuitamente os programas do SKWEEK Show, os fãs devem se cadastrar no SKWEEKTV. Todas as sextas-feiras, às 18h, você poderá desfrutar de conteúdos que exploram o esporte através de uma nova perspectiva focada na cultura e estilo de vida do basquete.