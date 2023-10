Victor Wembanyama reage à tão esperada estreia na NBA: Acho que já que não fui muito agressivo

euuka Doncic fez 33 pontos, 14 rebotes e 10 assistências e o Dallas Mavericks estragou a estreia na NBA do escolhido número 1 do draft, Victor Wembanyama, derrotando o San Antonio Spurs 126-119 na noite de quarta-feira.

Dallas forçou duas reviravoltas no minuto final para preservar a vitória. O armador do Mavericks, Kyrie Irving, somou 22 pontos e Grant Williams somou 17 pontos na abertura da temporada para ambas as equipes.

Wembanyama terminou com 15 pontos, nove deles marcados nos sete minutos finaisLAPRESSE

Wembanyama terminou com 15 pontos, nove deles marcados nos sete minutos finais, depois de enfrentar problemas no quarto período. O estreante acertou 6 a 9 em campo e teve cinco rebotes e duas assistências e um bloqueio em 23 minutos.

Doncic foi liberado para jogar uma hora antes do início do jogo, depois de ser listado como questionável devido a uma entorse na panturrilha esquerda, e o guarda All-Star jogou 32 minutos.

“Claro, quero dar o melhor show aos torcedores, principalmente aqui em San Antonio e na França. “

“Acho que como não fui muito agressivo, não consegui entrar muito no primeiro tempo. no momento. Mas meus companheiros de equipe estão quentes no momento. Então, você sabe, é assim que o time funciona. Uma vez são quatro. Se o cara é difícil, jogamos com ele. Se o cara tiver uma oportunidade ou uma incompatibilidade , tentamos brincar com eles. É assim que somos. Podemos jogar.”