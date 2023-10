Victor Wembanyama supera as expectativas e os Spurs dispensam o Heat na pré-temporada

Victor Wembanyamaa primeira escolha geral do draft, superou as expectativas em sua segunda NBA competição de pré-temporada na sexta-feira, 120-104 incentivo de São Antônio vitória sobre o calor de Miami no Frost Bank Center.

Wembanyama, 19 anos, entrou na liga como a perspectiva mais esperada desde Lebron James, mas as expectativas diminuíram ultimamente, então muitos não esperavam seu desempenho incrível na sexta-feira. Ele terminou com 23 pontos, a melhor marca do jogo, em 23 minutos de ação.

Um Wemby totalmente novo! Incrível enterrada desencadeada por Wembanyama@NBA

O novato do Spurs também somou impressionantes três bloqueios e quatro assistências, mas pegou apenas quatro rebotes.

Wemby teve seu desempenho mais impressionante até o momento, mas ainda tem muito o que melhorar.

As áreas de oportunidade de Victor Wembanyama

Wembanyama é um driblador incrível, e não apenas para um homem grande, além de poder acertar chutes de qualquer lugar da quadra, embora ainda precise de um pouco de prática quando se trata de arremessos de 3 pontos.

O fenômeno de 2,10 metros acertou 1 de 5 além do arco, então ele foi quase perfeito por dentro, acertando 10 de 15 no campo geral.

Wemby também precisará se concentrar nos rebotes, principalmente no ataque, visto que suas quatro pranchas estavam na defesa. Os Spurs recebem o Houston Rockets na segunda-feira para outra disputa de pré-temporada.