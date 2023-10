Victoria Beckham sobre a suposta infidelidade de David Beckham: Foi o mais infeliz que já estive

Victoria Beckham falou sobre marido David BeckhamA suposta infidelidade, quando o jogador de futebol foi acusado pela imprensa de torcer pela esposa.

Os dois se casaram em julho de 1999 e as acusações surgiram depois que o jogador se mudou para Real Madrid.

Agora, a integrante das Spice Girls abordou as acusações no novo documentário da Netflix, chamado ‘Beckham’.

O polêmico beijo de David Beckham com a filha Harper

Quando David Beckham foi acusado de infidelidade?

Embora nenhum dos Beckham nomeie as mulheres nas documentações, Rebecca Loos e Sarah Marbeck alegaram que tiveram um caso com o ex-jogador de futebol na época.

David Beckham mudou-se para Espanha em 2003 depois de ingressar Real Madridcom Vitória optando por ficar no Reino Unido para ficar com seus filhos.

No entanto, depois que as acusações começaram a dominar as manchetes, ela se mudou para a Espanha.

“Foi o momento mais infeliz que já estive em toda a minha vida”, disse ela, conforme relatado pelo The Sun, que viu prévias do documentário.

“Foi o período mais difícil porque parecia que o mundo estava contra nós.

“O problema é o seguinte: estávamos um contra o outro, para ser completamente honesto.

“Sabe, até Madrid às vezes parecia que nós estávamos contra todos os outros, mas estávamos juntos, estávamos conectados, tínhamos um ao outro.

“Mas, quando estávamos na Espanha, também não parecia que tínhamos um ao outro. E isso é triste. Nem posso começar a dizer o quão difícil foi e como isso me afetou.

“Foi um circo absoluto e todo mundo adora quando o circo chega à cidade, certo? A menos que você esteja nele.”

David Beckham sobre os momentos desafiadores

David Beckham também lembrou as dificuldades que ele e Vitória enfrentaram enquanto tentavam navegar no momento desafiador.

“Não sei como superamos isso, com toda a honestidade” Davi disse.

“Vitória é tudo para mim, então ver ela machucada foi incrivelmente difícil, mas somos lutadores e naquela época precisávamos lutar um pelo outro.

“Precisávamos lutar por nossa família e valia a pena lutar pelo que tínhamos.”