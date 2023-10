Vídeo: Badr Hari sofre vários knockdowns antes de cair para Uku Jürjendal no GLORY 89

A lenda do kickboxing Badr Hari sofreu vários knockdowns a caminho de uma derrota por nocaute técnico no terceiro round para Uku Jürjendal em uma partida de qualificação para o Grande Prêmio no GLORY 89 no sábado, na Bulgária.

O primeiro knockdown veio depois que Jürjendal acertou Hari com um brutal overhand de direita que mandou o lutador marroquino de 38 anos para a tela. Pareceu momentaneamente que a luta poderia ter acabado, mas Hari se levantou para vencer a contagem de 10 do árbitro.

Jürjendal então desferiu um gancho de esquerda devastador que derrubou Hari novamente no chão. Hari se recompôs e se levantou novamente, mas o ataque não terminou. Numa troca posterior, Jürjendal lançou uma combinação rápida que deixou Hari novamente sentado.

O fim veio depois que Hari e Jürjendal se envolveram em uma troca violenta de pés e Hari saiu mancando com uma lesão na perna que forçou o árbitro a dispensar a luta.

Foi uma noite difícil para Hari depois que ele estava programado para competir há algumas semanas, mas sua luta foi cancelada no último minuto após o trágico terremoto que abalou seu país natal, Marrocos.

A derrota foi a primeira ação de Hari desde que ele entrou em guerra com Alistair Overeem há quase exatamente um ano, o que inicialmente serviu como uma derrota até que o ex-desafiante ao título do UFC testou positivo para uma substância proibida que transformou a luta em no-contest.