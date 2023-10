Vídeo completo da luta Khamzat Chimaev x Kamaru Usman

Assista aos destaques completos do vídeo da luta Khamzat Chimaev x Kamaru Usman do co-evento principal do UFC 294, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC 294: Makhachev x Volkanovski 2 aconteceu no dia 21 de outubro na Etihad Arena, em Abu Dhabi. O invicto peso médio do UFC Khamzat Chimaev (13-0) enfrentou o ex-campeão meio-médio Kamaru Usman (20-4) com uma chance pelo título de 185 libras potencialmente em jogo no co-evento principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Chimaev x Usman, confira o lance a lance de Alexander K. Lee do MMA Fighting.

Round 1: Eles abrem com chutes, mas não demora muito para Chimaev chutar para uma queda sem preparação. Usman defende bem, mas Chimaev é um animal e passa a atacar pelas costas. Ele está montando Usman, que está fazendo um trabalho incrível em não deixar Chimaev derrubá-lo. Chimaev apenas o intimida e acerta os ganchos, ele está jogando punhos de martelo nas costas de Usman agora. Usman está calmo, mas está com problemas. Chimaev lutando com as mãos enquanto dá socos. Usman ficou de joelhos, esperando que uma abertura explodisse. Chimaev continua a acertá-lo com socos curtos. Ele quer o estrangulamento, mas não está forçando. Usman se levanta e Chimaev vai agressivamente para o estrangulamento. Chimaev quase leva um golpe quando Usman cai, mas isso não tira Chimaev. Puro domínio no primeiro round, vamos ver o que Usman planejou para o segundo. MMA Fighting marca o round 10-8, Chimaev. Rodada 2: Início provisório da rodada, os dois sabem que será necessário apenas um movimento para mudar o curso da ação. Usman dá um soco furtivo. Não há muito o que marcar nos primeiros dois minutos do segundo round. Chimaev marca com um chute rasteiro. A torcida vaia a falta de ação. Nenhum dos lutadores avançou com qualquer ofensa significativa. Usman lança a mão direita, Chimaev tenta contra-atacar com um tiro no corpo. Chute alto de Chimaev é bloqueado. Usman conecta com 1-2. Esses foram os melhores socos desta rodada. Falta menos de um minuto e Chimaev explode para uma queda. Usman está com a cabeça e os ombros travados, então Chimaev precisa explodir para que algo aconteça aqui. Ele coloca a cabeça para fora, mas apenas alguns segundos antes da campainha tocar. Tenho que dar isso para Usman porque ele realmente fez coisas. O MMA Fighting marca o round 10-9, Usman. No geral, 19-18 Chimaev. Rodada 3: Chimaev com a tentativa de queda antecipada desta vez, mas é telegrafado a quilômetros de distância e Usman evita facilmente. Usman avança e acerta a mão direita. Chimaev responde com uma de sua autoria e depois vai para a queda, empalhado. Usman com o jab, Chimaev acerta a direita. Usman aumenta a produção e está pousando aqui. Chimaev tenta uma queda. Ele se aprofunda em uma tentativa de double leg e finalmente vem a queda. Falta meio round para Chimaev na meia guarda de Usman. Há uma cotovelada curta de Chimaev. Ele ainda pode ter algum trabalho a fazer, mas está dando aos juízes uma bela visão enquanto sufoca Usman. Usman muito ocupado por baixo, não deixando Chimaev avançar. Chimaev se contenta com um ground-and-pound leve. Soco no corpo de Chimaev. Usman fazendo tudo ao seu alcance para escapar, ele fica de joelhos e eles se levantam! Faltam trinta segundos. Eles estão balançando no final da rodada e ambos estão conectando, Usman talvez um pouco mais. Rodada muito, muito próxima. MMA Fighting marca o round 10-9, Chimaev. No geral, 29-27 Chimaev. Khamzat Chimaev derrotou. Kamaru Usman por decisão majoritária (29-27, 29-27, 28-28)





Fonte: mma fighting