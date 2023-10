Vídeo da coletiva de imprensa de Tyson Fury x Francis Ngannou

A coletiva de imprensa inicial de Tyson Fury x Francis Ngannou contará com as estrelas do evento de 28 de outubro em Riade, Arábia Saudita.

Dois dos piores homens do planeta, o campeão de boxe peso pesado do WBC Tyson Fury e o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou, devem responder a perguntas da mídia na noite de quinta-feira em Riad.

A coletiva de imprensa Fury vs. Ngannou está prevista para começar às 13h horário do leste dos EUA. O streaming de vídeo pode ser assistido acima.