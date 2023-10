Vídeo da coletiva de imprensa do UFC 294

A coletiva de imprensa do UFC 294 contará com algumas das maiores estrelas de sábado no evento pay-per-view de Abu Dhabi.

O campeão peso leve do UFC Islam Makhachev e o campeão peso pena Alexander Volkanovski se juntarão ao ex-campeão peso meio-médio Kamaru Usman e Khamzat Chimaev para responder a perguntas da mídia na noite de quinta-feira em Abu Dhabi.

A coletiva de imprensa do UFC 294 está prevista para começar às 9h ET. na manhã de quinta-feira. O streaming de vídeo pode ser assistido acima.