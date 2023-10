Vídeo da pesagem do UFC 294 – MMA Fighting

Na pesagem oficial do UFC 294, todos os 26 lutadores do card de sábado subirão na balança na manhã de sexta-feira, em Abu Dhabi. Assista a uma transmissão ao vivo da pesagem cerimonial acima.

Na luta principal, o campeão dos leves Islam Makhachev e o campeão dos penas Alexander Volkanovski farão a revanche pelo título de Makhachev. Os lutadores não podem pesar mais de 155 quilos para a disputa do peso leve.

Assista aos destaques da pesagem oficial abaixo.

A pesagem oficial do UFC 294 começará à 1h ET. A pesagem cerimonial do UFC 294 será às 9h ET.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC 294.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Cartão principal (ESPN + às 14h ET)

Islam Makhachev (155) vs. Alexandre Volkanovski (154,5)

Kamaru Usman (184,5) vs. Khamzat Chimaev (185,5)

Magomed Ankalaev x Johnny Walker (205)

Ikram Aliskerov (186) x Warlley Alves (185,5)

Disse Nurmagomedov (136) vs. Muin Gafurov

Card Preliminar (ESPN + às 10h ET)

Tim Elliott (126) x Muhammad Mokaev

Mohammad Yahya x Trevor Peek (155,5)

Javid Basharat (136) vs. Victor Henrique (136)

Abu Azaitar x Sedriques Dumas (186)

Mike Breeden vs. Jubileu de Anshul

Nathaniel Wood (146) x Muhammad Naimov (145,5)

Jin Yu Frey (116) vs. Viktoria Dudakova (116,6)*

Bruno Silva (186) vs. Shara Magomedova

Mateusz Gamrot pesava 155 libras como reserva para a luta principal do campeonato dos leves

*peso perdido