Vídeo da prisão de Keefe D, suspeito de assassinato de Tupac

Keefe D é totalmente complacente durante toda a interação com os policiais de Las Vegas… ele não resiste de jeito nenhum. Na verdade, sua única reclamação era que ele estava com “sede pra caralho” da água engarrafada que carregava.

Quando os policiais o colocam no carro, ele diz que é um “profissional” e senta no banco do passageiro da frente. Ele até inicia uma conversa casual com um policial que deixa claro que Keefe sabe exatamente por que está sendo preso.