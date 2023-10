Vídeo de ataque de urso e derruba guarda de segurança na cozinha do hotel Aspen

Parques e vida selvagem do Colorado

Um urso do Colorado trouxe Jeremy Allen Branco O papel de O Urso em “O Urso” é um pouco literal demais… porque o vídeo mostra ele enlouquecendo com um segurança na cozinha de um hotel em Aspen!

O terrível ataque aconteceu na noite de segunda-feira no St. Regis Aspen Resort – você pode ver o urso macho se sentindo em casa antes de ser confrontado pelo segurança de plantão… atacando-o e derrubando-o no chão.

Colorado Parks and Wildlife diz que o guarda foi investigar relatos de um urso dentro do hotel – que atualmente está fechado para reformas – mas aparentemente deu um susto no animal quando se encontraram cara a cara na cozinha.