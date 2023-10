Vídeo: Dillon Danis atira Logan Paul no rosto com um microfone, quase um tumulto começa no confronto de Misfits

A volatilidade crescente entre Logan Paul e Dillon Danis finalmente transbordou na quinta-feira.

Os lutadores ficaram cara a cara na coletiva de imprensa pré-luta do Misfits Boxing, apenas dois dias antes da luta de boxe programada. Paul e Danis se envolveram em uma acalorada guerra de palavras e, assim que a troca verbal de idas e vindas terminou, os lutadores deveriam entrar em uma gaiola para enfrentar uma divisória de plexiglass que os mantinha separados, mas eles nunca chegaram tão longe .

Enquanto marchavam um em direção ao outro, Paul jogou uma garrafa em Danis, o que levou o lutador do Bellator a retribuir o favor, lançando uma de volta nele. Danis pulou no ar ao jogar a garrafa em Paul, embora não esteja claro se houve algum dano ao influenciador social que virou boxeador.

A segurança correu para mantê-los separados enquanto Paul e Danis estavam prontos para lutar dois dias antes de realmente se encontrarem no ringue. Os membros da equipe de segurança tiveram que continuar empurrando Danis para trás enquanto ele tentava atingir Paul antes que todos saíssem do palco.

Na verdade, Danis voltou ao palco durante uma coletiva de imprensa separada com KSI e Tommy Fury, que estão competindo no evento principal no mesmo card, mas ele ficou de lado enquanto era abraçado pelo pai de Tommy, John Fury.

O confronto entre os lutadores nunca aconteceu, pois a coletiva de imprensa chegou ao fim depois que KSI e Fury passaram vários minutos conversando um com o outro antes de todo o evento encerrar.