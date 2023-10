Vídeo: Dillon Danis mostra jiu-jitsu e movimentos acrobáticos de luta livre no treino aberto do Misfits Boxing

Dillon Danis transformou seu treino aberto de Misfits Boxing para Logan Paul em um espetáculo.

Embora ele esteja definido para encontrar Paul no ringue neste sábado no PRIME Card neste sábado em Manchester, Inglaterra, houve pouco boxe real envolvido no treino de Danis. Em vez disso, Danis mostrou sua notável experiência no jiu-jitsu brasileiro e aplicou alguns movimentos de wrestling profissional com a ajuda do peso médio do UFC Phil Hawes.

Veja os destaques do treino de Danis abaixo.

Danis bateu Hawes no tatame várias vezes e demonstrou chaves de articulação, estrangulamentos e até uma omoplata, sem fazer nenhuma tentativa de exibir qualquer tipo de boxe. A certa altura, Hawes deitou-se no tatame para que Danis pudesse executar uma cambalhota voando alto da corda superior sobre ele.

A aprovação do wrestling profissional foi provavelmente uma chance para Paul, que recentemente assinou com a WWE e apareceu em vários eventos de sustentação da empresa.

Por mais divertidas que sejam as travessuras de Danis, nada disso importará no sábado, quando ele competir em uma competição de esportes de combate pela primeira vez desde o Bellator 222 em junho de 2019, quando finalizou Max Humphrey com um armlock no primeiro round para melhorar para 2- 0 no MMA.

Paul compete em sua segunda luta de boxe profissional e a primeira desde uma partida de exibição contra o lendário Floyd Mayweather em junho de 2021, que durou oito rounds completos e terminou sem pontuação oficial.