Vídeo do Prime Card: Ed Matthews nocauteia Swarmz em 30 segundos

Ed Matthews precisou de apenas 30 segundos para despachar Swarmz na luta principal das preliminares do Prime Card no sábado, em Manchester.

A estrela do TikTok e do YouTube, que sofreu uma derrota para o rapper Blueface em abril, reagiu com autoridade ao derrotar Swarmz com um único tiro. A luta mal começou e Matthews atacou Swarmz em busca do nocaute.

Depois de prender seu oponente contra as cordas, Matthews começou a lançar haymakers selvagens com um gancho de esquerda, eventualmente acertando o queixo, o que fez Swarmz cair na tela amontoado. Swarmz estava compreensivelmente atordoado e lutou para se levantar, o que levou o árbitro a dispensar a luta quando Matthews começou sua comemoração.

A partir daí, Matthews subiu até a corda superior – embora depois de um breve deslize – e conseguiu aterrissar com um salto mortal para trás no centro do ringue.

Quanto a Swarmz, ele precisou de ajuda para sair do ringue depois que pareceu ter sofrido algum tipo de lesão no tornozelo ao ser torcido pelo soco que encerrou a luta.