Vídeo do UFC 294: Homem salta da arquibancada para atacar Paulo Costa, Costa responde

O peso médio do UFC Paulo Costa não lutou na jaula no UFC 294, mas de alguma forma se meteu fora dela no sábado, na Etihad Arena.

As câmeras capturaram Costa se defendendo de várias pessoas, uma das quais se lançou em direção ao ex-desafiante ao título brasileiro durante a intervenção da segurança do UFC. Não ficou claro quem eram as pessoas ou como o confronto começou.

Confira abaixo o vídeo do confronto, que Costa postou em sua conta com uma legenda alertando Khamzat Chimaev, seu oponente originalmente escalado.

“Não mexa comigo, pequeno Chenchen, eu mando você de volta para casa com um tapa na sua testa grande, meu braço direito já está funcionando.”

Não mexa comigo, Lil Chenchen, eu mando você de volta para casa com um tapa direto na sua testa grande, meu braço direito já está funcionando pic.twitter.com/3mN1ATrWsw — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 21 de outubro de 2023

Costa não foi recebido calorosamente pela torcida no sábado, sendo vaiado pela torcida. Ele foi forçado a se retirar do evento pay-per-view de sábado, o que levou o UFC a contratar o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman contra seu oponente originalmente escalado, Chimaev.

Costa indicou repetidamente que lutaria, apesar dos relatos de sua remoção do card, mas mais tarde foi revelado que seu arranhão foi devido a uma infecção por estafilococos que exigiu três cirurgias separadas e o hospitalizou brevemente. Ele postou várias fotos após sua remoção que mostraram uma rápida melhora no cotovelo, onde a infecção se instalou pela primeira vez.

Chimaev superou Usman por decisão da maioria, ampliando sua seqüência de vitórias. Costa não luta desde agosto de 2022, quando derrotou o ex-campeão Luke Rockhold no UFC 278.