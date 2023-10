Vídeo do UFC 294: Mike Breeden enlouquece ao nocautear Anshul Jubli

Mike Breeden, inquestionavelmente, tem aquele cachorro dentro dele.

“Money” deixou tudo rolar no terceiro round de sua luta contra Anshul Jubli no UFC 294, latindo, gritando e socando até a vitória por nocaute que provavelmente salvou sua carreira no UFC.

Assista à vitória de retorno de Breeden abaixo.

Jubli (7-1) esteve no controle durante grande parte dos dois primeiros rounds, enquanto usava seu jogo de trocação constante para superar o agressivo Breeden (11-6). Atrapalhando ainda mais Breeden estava um corte nodoso acima de seu olho, que ele revelou mais tarde em sua entrevista pós-luta, sofrido apenas duas semanas atrás.

Com Jubli aparentemente rumo à vitória, Breeden saiu para a rodada final com uma grande dor no ombro. Ele podia ser ouvido latindo como um cachorro enquanto aumentava ainda mais sua agressividade e Jubli murchava. Breeden começou a acertar golpes fortes e a luta foi interrompida aos três minutos, quando Breeden acertou Jubli com um soco forte que claramente machucou o lutador indiano.

Breeden finalmente conseguiu uma vitória evasiva em sua quarta participação no UFC, com a conquista levemente prejudicada por Breeden perder peso para a disputa dos leves por 3,5 libras. Ele perdeu 30 por cento de sua bolsa do show como penalidade.

Jubli sofre sua primeira derrota profissional depois de se tornar o primeiro lutador indiano a vencer uma luta no UFC ao derrotar Jeka Saragih em fevereiro passado.