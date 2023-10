Vídeo do UFC 294: Victor Henry saiu se contorcendo de dor após sofrer golpe baixo brutal, luta declarada sem luta

Victor Henry terá um longo vôo de Abu Dhabi para casa depois de absorver um golpe baixo e brutal que encerrou sua luta contra Javid Basharat no UFC 294.

Logo após o início do segundo round, Basharat deu um chute por dentro da perna que atingiu a virilha de Henry, fazendo-o cair na tela se contorcendo de dor. Os gemidos audíveis de Henry só pioraram quando o médico entrou na jaula para examiná-lo, avisando que ele tinha cinco minutos para se recuperar.

Ficou evidente rapidamente que Henry estava definitivamente em mau estado enquanto continuava rolando no chão com o médico aconselhando-o a sentar ou mesmo ficar de pé se tivesse alguma chance de reiniciar a luta. O dano foi obviamente feito com Henry segurando a virilha e balançando para frente e para trás enquanto tentava se recuperar do golpe baixo.

Eventualmente, o árbitro Lukasz Bosacki interveio para interromper a luta com o fim chegando apenas aos 15 segundos do segundo round.

Basharat pediu desculpas a Henry pelo golpe baixo inadvertido, que as repetições mostraram repetidamente que foi apenas o resultado de um mau momento quando ele deu o chute e Henry simultaneamente se abaixou.

Devido à falta involuntária, a luta foi declarada no contest.

Depois, o ex-campeão peso pesado do UFC Josh Barnett, que atuou como único técnico e cornerman de Henry durante a luta, carregou-o para fora da jaula enquanto ele continuava a lidar com a dor que reverberava por seu corpo após o golpe na virilha.

Foi um final infeliz para a disputa, mas a decisão correta depois que Henry ficou inegavelmente comprometido e incapaz de competir após o golpe baixo.