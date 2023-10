Vídeo: Fabio Wardley para David Adelaye após um nocaute brutal; Adelaye empurra o árbitro depois

Fabio Wardley conquistou a maior vitória de sua carreira no sábado com uma violenta paralisação no sétimo round, enquanto seu oponente David Adelaye provavelmente enfrentará algum tipo de suspensão por suas ações depois.

Em uma batalha entre dois pesos pesados ​​invictos na eliminatória Fury vs. Ngannou, foi Wardley quem marcou um knockdown devastador depois de acertar Adelaye com um gancho de esquerda no meio do sétimo assalto que fez seu oponente cair na tela. Por um momento, pareceu que Adelaye não poderia se levantar novamente, mas ele finalmente mostrou a língua encharcada de sangue enquanto sorria antes de se levantar.

O árbitro John Latham deu-lhe a contagem necessária, mas Adelaye insistiu que ele estava pronto para ir.

Na relargada, Wardley veio atrás de Adelaye com tudo que restava em seu arsenal e começou a desferir socos fortes na tentativa de encerrar a luta antes que o sino tocasse novamente. Embora Adelaye tenha conseguido um bom chute durante uma troca selvagem, Wardley estava pousando com melhor potência e precisão.

Depois que outro grande soco acertou em cheio e Adelaye ficou cambaleando contra as cordas, o árbitro se colocou entre os lutadores para encerrar a luta antes que mais danos fossem causados. Assim que Latham dispensou a luta, Adelaye o empurrou.

Se isso não bastasse, quando Latham se aproximou ainda mais enquanto agitava os braços no ar, Adelaye deu um soco indiferente na lateral do árbitro antes de empurrá-lo novamente.

Cabeças mais frias eventualmente prevaleceram com Adelaye parabenizando Wardley por sua vitória na paralisação, que veio aos 2:43 na sétima rodada, quando ele se tornou o campeão europeu WBO, WBA Continental, Commonwealth e britânico dos pesos pesados.

Como esta foi uma luta sancionada por vários grandes promotores de boxe, Adelaye pode estar enfrentando uma punição séria por colocar as mãos em um oficial após o término da luta.