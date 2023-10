Vídeo: Francis Ngannou e Tyson Fury quebram paredes, pisos e tudo mais em novo trailer de luta

Francis Ngannou e Tyson Fury possuem muito poder, e isso fica bastante evidente em uma nova promoção para divulgar sua próxima luta em 28 de outubro.

Com ingressos já à venda (e preços que variam de US$ 26 a US$ 933), estreou um novo trailer da luta anunciada como The Battle of the Baddest. Nele, Ngannou e Fury quebram algumas coisas para se prepararem um para o outro.

De bolas medicinais voando através de paredes de tijolos a marretas desmoronando no chão, Ngannou e Fury mostram o tipo de força que esperam mostrar quando finalmente se enfrentarem em Riad, na Arábia Saudita.

A luta marca a estreia de Ngannou no boxe profissional após uma carreira de sucesso no MMA que incluiu seu reinado como campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC. Enquanto isso, Fury mantém sua posição como o melhor peso pesado de todo o boxe, com um histórico impecável que inclui 33 vitórias e 24 nocautes.

Ngannou busca causar uma das maiores surpresas da história dos esportes de combate ao enfrentar Fury, que já marcou sua próxima luta contra Oleksandr Usyk no final de 2023 ou início de 2024.