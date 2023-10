Vídeo: Gordon Ryan marca armlock em atuação dominante e revela previsão certeira antes da luta

Gordon Ryan deu o seu melhor como só ele pode.

A luta principal do card de luta número 1 do Who de domingo foi encabeçada por Ryan enfrentando Patrick Gaudio. Ryan estava em boa forma ao dominar Gaudio antes de finalizar com uma chave de braço cirúrgica.

Assista ao incrível desempenho de Ryan abaixo.

Ryan cortou sem esforço as defesas de Gaudio antes de isolar o braço e forçar a batida. Como costuma acontecer nas lutas de Ryan, parecia que ele poderia ter finalizado Gaudio com qualquer técnica que escolhesse.

Isso pode explicar por que Ryan estava tão confiante sobre suas travessuras em torno da luta, que o envolveram em anunciar que revelaria o conteúdo de uma caixa misteriosa após a competição de domingo. Com certeza, um dos itens da caixa – junto com uma garrafa de Própria No. Doze e uma boneca – era um bilhete declarando que derrotaria Guadio com um armlock.

Veja a revelação de Gordon e um close do conteúdo da caixa abaixo.

A previsão de Ryan também incluiu um plug para o que há de mais recente em sua popular série de vídeos instrutivos de jiu-jitsu brasileiro, mostrando que o homem sabe como aproveitar as oportunidades dentro e fora do tatame.