Vídeo insano mostra caçadores de tempestades presos no meio de um tornado

Tanner e seus amigos não tiveram escolha a não ser estacionar bem no meio do caminho do tornado depois que postes de energia caíram, bloqueando a estrada na frente e atrás deles.

É muito horrível, com o grupo em pânico quando o tornado EF-3 se aproxima do carro deles – implorando a Deus para mantê-los vivos enquanto as janelas do carro são quebradas, com muitos destroços caindo sobre eles.