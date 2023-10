Vídeo: John Fury se enfurece com KSI, pai de Logan Paul, durante o treino aberto do Misfits PRIME

John Fury se enfureceu novamente no treino aberto do card Misfits Boxing, colidindo com a atração principal KSI e, supostamente, com o pai de Logan Paul, Greg.

Fury compareceu ao treino em apoio ao filho Tommy Fury, que enfrenta KSI na atração principal do card de boxe de sábado em Manchester. Enquanto o jovem Fury dava uma entrevista no chão, John Fury dirigiu sua atenção para uma varanda onde KSI estava localizado.

As câmeras capturaram uma garrafa de água voando na direção de KSI, ricocheteando em uma grade de vidro. KSI rapidamente respondeu ao fogo cuspindo na direção da garrafa, que parecia ser onde John Fury estava abaixo. A emissora de Misfits Boxing DAZN disse que Fury jogou a garrafa de água.

Esse não foi o fim do tempo de treino de John Fury. As câmeras o mostraram no que parecia ser uma discussão com um homem identificado como Greg Paul, pai de Logan e Jake Paul, enquanto seguranças e curiosos circulavam pela área de treino.

Greg Paul pareceu rir da explosão inicial de Fury, mas a segurança rapidamente interveio quando a interação se tornou hostil, e Fury se lançou entre duas plataformas para chegar até Paul. O Paul mais velho está em Manchester para apoiar Logan Paul em sua luta de boxe contra Dillon Danis, que é a co-liderança do card de luta na AO Arena em Manchester.

John Fury, que também é pai e treinador do campeão de boxe peso pesado Tyson Fury, tem estado no centro de várias explosões. Ele virou uma mesa furioso durante a coletiva de imprensa da luta de sábado, resultando no encerramento antecipado enquanto os seguranças trabalhavam para dispersar o confronto.