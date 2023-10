Vídeo: Khamzat Chimaev e Kamaru Usman se olham e não se mexem no confronto do UFC 294

ABU DHABI – Alexander Volkanovski e Islam Makhachev deram mais alguns golpes verbais, e Khamzat Chimaev chamou a atenção da segurança do UFC por seu olhar ameaçador para Kamaru Usman após a coletiva de imprensa do UFC 294. O CEO do UFC, Dana White, interveio entre Chimaev e Usman apenas por segurança.

O MMA Fighting esteve no local e capturou todos os olhares para o evento pay-per-view de sábado, que acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Os torcedores presentes mostraram clara preferência por Makhachev e Chimaev, que consideram Abu Dhabi uma segunda casa.

Confira o confronto de Volkanovski e Makhachev e o intenso olhar de Chimaev e Usman no vídeo acima. O campeão dos leves Makhachev defende o título em uma revanche imediata contra Volkanovski após decisão unânime sobre o campeão dos penas no UFC 284, em fevereiro, enquanto Chimaev e Usman se preparam para sua estreia nos médios. Usman substitui o lesionado Paulo Costa em cima da hora no co-headliner.