Vídeo: Leigh Wood marca um nocaute chocante no 7º round após um início difícil

Leigh Wood só precisou de um momento para brilhar.

O desafiante Josh Warrington parecia estar confortavelmente à frente no placar no sábado, enquanto lutava contra Wood pelo título dos penas da WBA em Sheffield, Inglaterra, mas uma agitação fantástica de Wood tirou Warrington da luta no 7º round.

Assista ao nocaute abaixo.

A linguagem corporal de Wood durante seis rodadas fez parecer que seu reinado pelo título seria de curta duração, já que ele ofereceu pouca ofensa significativa ao permitir que Warrington liderasse a dança. Essa tendência continuou na 7ª rodada até que Wood marcou uma grande direita do nada e começou a atirar até Warrington tocar na tela.

Um Warrington vacilante se levantou e voltou para seu canto, mas o árbitro Michael Alexander o considerou incapaz de continuar, para grande decepção de Warrington, que protestou contra a paralisação em sua entrevista pós-luta.

“Eu me senti bem”, disse Warrington. “Estou ouvindo a contagem, seis, sete, me virei às oito e ele está balançando os braços. Eu ouvi o badalo também, sei que faltavam 10 segundos [in the round], então estou um pouco decepcionado e me sinto um pouco decepcionado. … Não sinto que tenha sido feita justiça.”

De acordo com os placares oficiais, Warrington estava à frente por 58-56, 59-55 e 59-55 no momento da paralisação.

Wood (28-3, 18 KOs) defende com sucesso o título dos penas da WBA depois de ganhar o cinturão vago com decisão unânime sobre Mauricio Lara em maio passado.